domingo 1  de  marzo 2026
Derechos HUMANOS

Venezuela libera al gendarme argentino Nahuel Gallo

"La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido liberado"

Gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo

Gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo

CAPTURA PANTALLA VIDEO

BUENOS AIRES.- El gendarme argentino Nahuel Gallo, que estaba preso en Venezuela desde diciembre de 2024, fue excarcelado y ya se encuentra fuera de ese país, informó el domingo el Canciller argentino en X.

Gallo se encontraba detenido en Rodeo I, una temida prisión política en la periferia de Caracas.

Lee además
El comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, general de la Marina Francis L. Donovan, fue recibido en Caracas por la encargada de Negocios de la Oficina Externa de los EEUU para Venezuela, la embajadora Laura F. Dogu, este miércoles 18 de febrero
TRANSICIÓN

Visitas de funcionarios de EEUU a Venezuela, no casuales ni amistosas
Una grúa de International Frontier Forwarders, Inc. carga maquinaria en el Roibeira, que navega bajo la bandera portuguesa, en el puerto de Houston, Texas, con equipo para la industria del petróleo y gas con destino a Venezuela, el 25 de febrero de 2026.
ECONOMÍA

El puerto de Houston se activa con envíos de insumos petroleros a Venezuela

"La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido liberado", escribió el Canciller argentino, Pablo Quirno, en X.

"Ya está volando hacia Argentina", publicó en X su esposa, María Alexandra Gómez que aseguró que habló con él telefónicamente tras la liberación. "Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas", añadió.

Por su parte la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), publicó una foto de Gallo frente a un avión junto a un dirigente de la entidad, junto a breve comunicado que celebra "la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura", dando a entender que participó del traslado del gendarme a la Argentina.

La semana pasada Gallo había iniciado junto a otros privados de libertad en Rodeo I una huelga de hambre para exigir su libertad.

La presidenta interina, Delcy Rodríguez, impulsó un proceso de liberaciones de presos políticos y luego una amnistía general después de la captura de Nicolás Maduro en una incursión militar estadounidense. Propone un proceso de "reconciliación nacional".

Desde el inicio de las excarcelaciones el 8 de enero han quedado en libertad más de 540 personas, pero cerca de 560 -entre ellos decenas de extranjeros- siguen en prisión por motivos políticos, según cifras de la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa de estos casos.

Gallo fue detenido en diciembre de 2024 al ingresar al país para visitar a su esposa.

El Ministerio Público lo acusó de entrar "irregularmente" a Venezuela y de estar vinculado con grupos de personas que planificaban "acciones desestabilizadoras y terroristas" en el país.

EL canciller argentino escribió el domingo que su país "continúa exigiendo al régimen venezolano la inmediata liberación del ciudadano argentino Germán Giuliani, así como de todas las personas privadas de su libertad por razones políticas".

tev/dga

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Machado anuncia su regreso a Venezuela para preparar la "nueva gigantesca victoria electoral"

"Furia Épica", operación breve, quirúrgica y legítima; Cuba y Venezuela qué observen

Fiscalía de Ecuador allana la sede del correísmo por "financiación" de Venezuela a campaña electoral

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de la residencia de Mar-a-Lago, del presidente Donald J. Trump.
Investigación

Otro supuesto intento para asesinar al presidente Trump

Frank Rodríguez, profesor universitario, economista y analista político.
GIRO POLÍTICO

¿Cuba camino a un protectorado de EEUU tras anuncio de Trump?, opina un experto

El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

Los manifestantes ondean la bandera iraní de la revolución preislámica de 1979 y las banderas nacionales de Israel y de los Estados Unidos durante una manifestación Libertad para Irán mientras se ve la cuadriga en la parte superior de la Puerta de Brandeburgo al fondo en Berlín, Alemania, el 28 de febrero de 2026.
ANÁLISIS

"Furia Épica", operación breve, quirúrgica y legítima; Cuba y Venezuela qué observen

Lancha procedente de Florida, interceptada en costas cubanas y se encuentra bajo custodia de los Guardafronteras.
NUEVOS DETALLES

Cuba señala a residente en Miami como presunta organizadora del suceso de la lancha ultimada

Te puede interesar

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.
Guerra en Irán

Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
El FBI se encuentra con la policía local en el bar de Buford, Texas, escenario de un tiroteo el 01 de marzo de 2026 en Austin, Texas. 
Investigación

Tiroteo en Texas deja 3 muertos y 18 heridos; FBI afirma que potencialmente es un "acto de terrorismo"

Gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo
Derechos HUMANOS

Venezuela libera al gendarme argentino Nahuel Gallo

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afimó que el régimen que está en Venezuela quiere ganar tiempo
Política

Machado anuncia su regreso a Venezuela para preparar la "nueva gigantesca victoria electoral"

Lancha procedente de Florida, interceptada en costas cubanas y se encuentra bajo custodia de los Guardafronteras.
NUEVOS DETALLES

Cuba señala a residente en Miami como presunta organizadora del suceso de la lancha ultimada