Trump prevé que operaciones contra Irán podrían durar "cuatro semanas"; promete vengar muerte de militares

Aviones en vuelo al salir del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.

Marineros estadounidenses trasladan aviones a un punto de preparación en la cubierta de vuelo del portaviones clase Nimitz USS Abraham Lincoln (CVN 72) en apoyo de la Operación Furia Épica, en una ubicación no divulgada el 28 de febrero de 2026.

WASHINGTON — El presidente estadounidense, Donald Trump , consideró este domingo que la ofensiva militar contra Irán iniciada este sábado junto con Israel podría durar cuatro semanas.

"Calculamos que durará más o menos cuatro semanas. Es un país grande y, por intensa que sea la operación, durará alrededor de cuatro semanas... o incluso menos", dijo en declaraciones al diario británico Daily Mail, donde señaló que desde el principio han contemplado ese periodo de tiempo.

Este mismo domingo, en otra entrevista con la cadena estadounidense CNBC, el líder republicano había señalado que la operación, bautizada como "Furia Épica", va más rápido de lo previsto.

En el Daily Mail añadió que se está desarrollando sin sorpresas, aunque mejor de lo esperado. En los bombardeos se mató este sábado al líder supremo iraní, Alí Jamenei, y a "unos 48" integrantes de su cúpula.

Estados Unidos e Israel iniciaron el sábado una serie de ataques conjuntos contra Irán, en los que fueron asesinados el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, en el poder desde 1989, y buena parte de la cúpula militar de la República Islámica.

"Creo que va según lo planeado, más allá de que eliminamos a todos sus líderes, muchísimo más de lo que pensábamos", dijo.

Trump afirmó que todo el mando militar de Irán "ha desaparecido" después del operativo conjunto con Israel lanzado contra Irán y que mucho de ellos "quieren inmunidad".

"Todo el mando militar también ha desaparecido, y muchos de ellos quieren rendirse para salvar sus vidas. Quieren inmunidad", aseguró Trump en un vídeo publicado en su red social Truth Social.

Trump vengará muerte de militares de EEUU

En los ataques iraníes de represalia han fallecido tres militares estadounidenses. "Lamentablemente es algo que esperamos que podía ocurrir", señaló dejando claro que puede volver a haber bajas estadounidenses.

Otros cinco soldados estadounidenses resultaron gravemente heridos en el marco de la operación contra Irán, anunció el domingo el mando militar de Estados Unidos para Oriente Medio (Centcom)

En un comunicado, el Centcom no ofreció detalles sobre cómo se produjeron los fallecimientos ni precisó el lugar, después de que Irán atacara varias bases estadounidenses en Medio Oriente en represalia por el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel en el que murió el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

"Tres militares estadounidenses murieron en acción y cinco resultaron gravemente heridos como parte de la Operación Furia Épica", hasta el 1 de marzo.

Trump prometió el domingo "vengar" las tres bajas de militares de Estados Unidos en la guerra con Irán, a la vez que amenazó de muerte a los Guardianes de la Revolución si no "deponen sus armas".

"Tristemente, habrá más antes de que acabe (la guerra)", dijo Trump en un video sobre la muerte de soldados estadounidenses. "Pero Estados Unidos vengará sus muertes y asestará el golpe más devastador a los terroristas que libran una guerra, básicamente, contra la civilización".

"Una vez más urjo a los Guardianes de la Revolución, al ejército iraní y a la policía para que depongan sus armas y reciban inmunidad completa o enfrentarse a una muerte segura", agregó.

"Lamentamos la pérdida de los verdaderos patriotas estadounidenses que hicieron el sacrificio máximo por nuestra nación, mientras continuamos la justa misión por la que dieron sus vidas", declaró en un video desde su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, publicado en su cuenta de Truth Social.

El republicano agregó que "lamentable, es probable que haya más" antes de que concluya la operación Furia Épica, que inició el sábado y que según el propio presidente estadounidense podría alargarse durante cuatro semanas.

Sin embargo, prometió que hará lo posible para evitar nuevas bajas y aseguró que Estados Unidos "vengará sus muertes y asestará el golpe más duro a los terroristas" responsables.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jameneí y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares.

Trump insta a la guardia a rendirse

Trump, instó este domingo a la Guardia Revolucionaria iraní a rendirse a cambio de la inmunidad o de lo contrario afrontará una muerte segura.

"Insto a la Guardia Revolucionaria, la policía militar iraní, a que depongan las armas y reciban inmunidad total o se enfrenten a una muerte segura. Será segura", declaró Trump en una declaración publicada en un vídeo en su red socia, Truth Social.

Más de un millar de objetivos

En las primeras 24 horas del operativo Furia Épica contra Irán, que se ha saldado con la vida del líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, Estados Unidos alcanzó más de 1.000 objetivos iraníes, aunque lamentó la muerte de tres militares estadounidenses.

Según informó el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom), las fuerzas estadounidenses consiguieron golpear más de un millar de objetivos iraníes en las primeras horas de la operación ordenada por el presidente estadounidense, Donald Trump, en la madrugada de este sábado.

La operación Furia Épica, nombre con el que el Pentágono bautizó al operativo conjunto con Israel, busca "desmantelar el aparato de seguridad del régimen iraní, dando prioridad a los lugares que suponen una amenaza inminente", según el comando.

Los ataques se concentran en centros de mando y cuarteles generales, así como bases de misiles y equipamiento de la Armada iraní.

Para esta ofensiva, las fuerzas estadounidenses emplearon una combinación de misiles de crucero lanzados desde buques y aviones de combate, además de drones armados y "capacidades especiales" clasificadas que el Centcom no detalló públicamente.

Las primeras horas de la operación estuvieron marcadas, sin duda, por la muerte del ayatolá, avanzada por Trump y confirmada horas después por la televisión pública iraní.

Además del líder, el operativo también acabó con la vida de gran parte de la cúpula militar iraní

Los bombardeos continuaban el domingo con varias oleadas de ataques sobre Teherán. Irán, por su parte, ha respondido con ataques contra Israel, en Tel Aviv y Jerusalén, y otros países de la zona como EAU, Catar, Baréin y Kuwait, donde EE.UU. tiene bases militares.

