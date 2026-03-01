Machado anuncia su regreso a Venezuela para preparar la "nueva gigantesca victoria electoral"

La líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, afimó que el régimen que está en Venezuela quiere ganar tiempo

WASHINGTON . La líder de la oposición venezolana María Corina Machado anunció que en pocas semanas estará de regreso en Venezuela , para prepararse “para una nueva y gigantesca victoria electoral por el pueblo”.

Esta es parte de la misión, que dijo, tiene que cumplir en el país suramericano y que pasa por fortalecer la unión de los venezolanos que comenzó con las primarias y que avanzó con los comandos y los comanditos con organizaciones políticas y sociales para lograr la gran victoria del 28 de julio de 2024.

En segundo lugar, para terminar de consolidar el gran acuerdo nacional con organizaciones y líderes políticos y sociales para establecer los consensos para lograr la gobernabilidad todo este proceso de transición y en la Venezuela de hoy.

"Para todo esto voy a regresar en pocas semanas a Venezuela. Quiero hacerlo como también lo desean cientos miles de exiliados venezolanos en el mundo llegaremos para abrazarlos, para trabajar juntos para garantizar una transición a la democracia ordenada y sostenible en el mundo".

La dirigente de Vente Venezuela, en su mensaje por sus redes sociales, no precisó la fecha de su regreso. Destacó que debe cumplir la misión por los muchos venezolanos que arriesgaron su vida.

Como se recordará Machado ganó las elecciones primarias, 2023, de la oposición en Venezuela, pero fue inhabilitada por el régimen de Nicolás Maduro y por eso, no compitió en las elecciones presidenciales de julio de 2024, las cuales al final, ganó Edmundo González, el designado para suplir a Machado, con más de siete millones de votos, pero Maduro se robó los comicios.

Machado enumeró los logros de esta semana

La premio Nobel de la Paz informó que se reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el secretario de Estado, Marco Rubio, altos oficiales del Departamento de Estado, con jefes de Estados de diversos países del mundo, 10 cancilleres, 17 senadores y 27 congresistas del gobierno estadounidenses.

También ha sostenido encuentros con 51 misiones diplomáticas, con la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con organizaciones de derechos humanos, con centros de pensamiento, con medios de comunicación, con líderes globales, por supuesto, con empresarios, líderes de distintos sectores financiero, energético y tecnológico.

Destacó que a todos les ha transmitido el enorme potencial que tiene Venezuela, “un futuro luminoso, esa Venezuela democrática a la que traeremos democracia, estado de derecho, servicios públicos de calidad mundial, la atención a nuestros venezolanos, nuestras familias y a los ciudadanos en condición de mayor vulnerabilidad, por supuesto seguridad, comunidad personal”.

Estas condiciones se tienen que cumplir para que regresen millones de venezolanos que están alrededor del mundo que tienen talento, ganas, experiencia para invertir y desarrollar en Venezuela.

"Nuestro país no solo será el hub energético, tecnológico y de infraestructura, sino un foco de luz de democracia y de libertad para toda la República. Tenemos una agenda, una hoja de ruta que cumplir".

La transición en Venezuela es indetenible

Reiteró que la transición a la democracia en Venezuela es indetenible y recordó que durante años dijo que “este régimen solo iba a ceder el poder cuando se fuera confrontado con la fuerza real y con una amenaza tremenda. Primero, debíamos derrotarlos "espiritualmente", después "políticamente", luego electoralmente y, por último, militarmente”, una operación realizada por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Afirmó que el 3 de enero, día que Estados Unidos realizó la extracción del dictador venezolano por las fuerzas estadounidenses, "no fue capturado un presidente legítimo", porque Nicolás Maduro había sido derrotado apabullantemente el 28 de julio de 2024.

“El presidente Donald Trump con visión y con coraje puso a Nicolás Maduro frente a la justicia internacional. La justicia internacional que finalmente el 3 de enero estuvo al servicio de los pueblos y de los ciudadanos. Al servicio de la soberanía que se expresa en los votos”.

Machado le agradeció al presidente de Estados Unidos, a su gobierno, congresistas, jueces, hombres y mujeres militares que arriesgaron su vida por la libertad de Venezuela.

“El régimen que está hoy en Venezuela tiene la misma naturaleza. Son esos que han torturado, perseguido, encarcelado, desaparecido, asesinado, expropiado y mentido. Quieren ganar tiempo para quitar a todos. Pero Todo cambió”, aseveró Machado.

Subrayó que quienes están en el poder en Venezuela tienen que seguir instrucciones para avanzar en el desmontaje de la represión, la recuperación económica del país y avanzar hacia la transición. “Hoy tenemos una gran tarea dentro y fuera”.

FUENTE: Redacción