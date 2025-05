Cuba no debe pensar más en niveles de sobrevivencia, advierten economistas

La economía cubana no va a mejorar si no se producen transformaciones profundas en su modelo de desarrollo. Así lo advirtieron destacados académicos cubanos durante una conferencia sobre la situación económica y social de la isla, celebrada en el marco del congreso anual de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA), en San Francisco, California.

"Todo se reduce a un sistema de extracción de renta que penaliza y limita el emprendimiento empresarial", dijo.

Para el experto, el modelo de acumulación que existe en Cuba y las políticas económicas fallidas "no permiten que la economía pueda salir de la crisis multidimensional por sus propias fuerzas... Sin duda alguna, la economía cubana enfrenta severos problemas".

De Miranda se refirió además a una posible "haitianización" de Cuba y en ese sentido aclaró que no se trata de una referencia racial sino "a la inviabilidad del Estado, al aumento de la inseguridad pública, a la desprotección total de la sociedad y a la incapacidad del Estado para generar los bienes públicos que toda sociedad espera”.

El sistema institucional cubano, la ausencia de democracia política en un régimen autoritario sin balances de poder ni independencia institucional son algunos de los factores que influyen, apuntó.

Para el economista, el modelo vigente no ofrece salidas a la crisis: “Es una economía que ni siquiera está estancada, sino que retrocede. El modelo de acumulación no permite superar la crisis multidimensional que padece el país, no hay fuentes internas suficientes. Y lo que es peor, no existen condiciones institucionales para atraer inversión extranjera”.

El deterioro del nivel de vida y de los servicios públicos básicos, según De Miranda, ha generado un clima de desesperanza generalizada.

"El sistema político actual es un sistema que perpetúa y profundiza el subdesarrollo. Solamente un estado democrático, un sistema político orientado hacia la democratización de la sociedad puede lograr el consenso necesario para reemplazar las instituciones extractivas por instituciones inclusivas que promuevan no solo la libertad política, sino también la libertad económica”, indicó.

Por su parte, Omar Everleny Pérez-Villanueva, doctor en economía y también exprofesor de la Universidad de La Habana, coincidió en la necesidad urgente de un cambio de modelo económico en el país.

“Cuba tiene un sistema muy centralizador, donde a pesar de todo lo que se dice, las decisiones siempre se toman de arriba hacia abajo”, dijo el experto a Martí Noticias.

El economista señaló que incluso las empresas estatales están asfixiadas por la falta de autonomía y por políticas financieras arbitrarias. A su juicio, “si no se cambian las reglas del juego, es imposible salir del nivel de sobrevivencia”.

"Cuba no debe pensar más en niveles de sobrevivencia, sino en niveles de desarrollo y por ningún lado yo veo alternativas hacia el desarrollo". Asimismo, criticó la no atención a tiempo de las cifras estadísticas. "Ahora se dan cuenta de que se invirtió mucho en turismo y poco en centrales térmicas.... Si los hoteles hubieran estado ocupados al máximo, hubieran dado los ingresos necesarios pero ya estaba la tendencia desde el 2018 a una ocupación muy por debajo del promedio del Caribe".

Ambos expertos coincidieron en que el sector privado podría desempeñar un papel clave, pero que sigue marginado por razones ideológicas. “La ideología siempre está por encima. No hay un área de la economía cubana que no esté afectada por este enfoque”, lamentó Everleny.

FUENTE: Martí Noticias