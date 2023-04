Cuba, queremos verte liberada del perpetuo vía crucis

¿Es la tierra que soñó nuestro José Martí? O acaso la tierra de nuestros padres fundadores: Antonio Maceo, Carlos Manuel de Céspedes, Ignacio Agramonte, Don.José de la Luz y Caballero, el Pbro. Félix Varela entre otros grandes hijos ilustres de la Nación Cubana?

Pues a decir verdad, creo que se ha traicionado profundamente la memoria y la entrega generosa de tantos valerosos hombres y mujeres que por la libertad y la dignidad de sus hermanos ofrecieron sus vidas.

Los hijos de Dios queremos unir nuestras oraciones a la de Nuestro Señor Jesucristo en este Sábado Santo. Para que finalice la vergonzosa y oscura tiranía que por más de seis décadas agobia el corazón de muchos padres, hijos, hermanos y amigos.

La liga de la paciencia no estira más, porque se ha llegado al límite humano posible. Simplemente no se puede exigir lo que no se tiene para dar. Nadie da de lo que no lleva en el alma.

Y así anda la malherida Isla Antillana. Con una mano delante y la otra detrás esperando la salida del caos sin tener respuesta.

Como reza el poema a Nuestra Madre de la Caridad del Cobre: Madre: ¡que Cuba se muere / y es urgente este mensaje! / ponte de nuevo tu traje / de reina y sal a ordenar / que vuelva a resucitar / la alegría en tu paisaje".

Queremos resucitar a una vida plena en Derechos a tener Derechos. A convivir en plenitud de libertades y en dignidad de ser hijos de Dios.

Creo que nos lo merecemos urgentemente todos los hijos de una Isla rota. La Patria que nos vio nacer un día. Pronto nos contemple orgullosa.