Cuba: Régimen castrista aumenta represión

Cepúlveda relató el procedimiento arbitrario de los órganos represivos: “Los policías saben que yo tengo una cirugía en la cabeza pero no les importó, me metieron en la patrulla y me patearon” y agregó que mientras lo tuvieron en la estación de Policía además de la golpiza, lo mantuvieron hasta el siguiente día "en el soleador" sin importar que estuviera lloviendo fuertemente y que "toda el agua" le "cayó encima”.

“Yo tomo medicamentos porque soy epiléptico y les pedí medicinas para aliviar el dolor de cabeza pero me lo negaron”, concluyó.

Rodríguez Lobaina, de igual manera reporta que varios reporteros han sido arrestados en Baracoa, al extremo oriente del país: “Yoel Acosta Gómez, sufrió dos allanamientos en su Vivienda, con detenciones en ambos casos y multas de hasta 2000 pesos. Se le responsabiliza de hablar mal de la dictadura comunista en la isla en una ciudad hundida en la pobreza. Lo único que ha hecho son sus reportajes y entrevistar a personas que llevan demasiado tiempo esperando ayuda gubernamental, que no tienen dinero para sobrevivir en medio de la crisis y las nuevas tiendas en dólares y la ga gente ha querido hablar, la gente ha querido denunciar. Han aparecido carteles contra el regimen e incluso han ocurrido agresiones a estas tiendas. ¿Cual es el principal objetivo de la dictadura? Quiere que Yoel declare que yo lo mando y le pago por esas acciones y han amenzado a su familia”.

El propio Yoel Acosta dijo: “formularon amenazas contra mi esposa y mi niño, que está muy enfermo e incluso contra mi hermana, que es militante del partido, y contra mi papá, que trabaja con el gobierno y está a punto de jubilarse. También me dijeron que tenía que dejar de relacionarme con Palenque Visión”

Rodríguez Lobaina relata el caso de Roberto Perdomo Fuentes condenado a un año de cárcel porque sirvió de guía a un colaborador en la localidad de Mella, “La dictadura desempolvó el impago de multas que le habían impuesto y que llegaron a sumar 10, 000 pesos en Moneda Nacional, multas por protestar, participar y reunirse”.

De igual manera trascendió la citación al activista Niobel García por el Ministerio de Comunicaciones para analizar temas relacionados con sus publicaciones en la red social Facebook. “Ya fue multado dos veces por el decreto 370, esto es censura”.

“La situación se ha acrecentado y es el resultado de muchos ánimos y frustraciones acumuladas en la población que está diciendo YA…es hora, el pueblo necesita espacio de libertad, progreso, que se le permita empoderarse. No quiere más que se le siga persiguiendo, limitando, encarcelando. En Cuba continúa un modelo que ha incrementado la represión y que en las actuales condiciones está dispuesto a desatar una guerra civil entre cubanos”, Agregó Lobaina quien hizo referencia a una publicación del Diario Oficialista Granma donde citaba al artículo 4 de la constitución.

El artículo 4 de la Carta Magna expresa que “la traición a la patria es el más grave de los crímenes, quien la comete está sujeto a las más severas sanciones» y otorga a los ciudadanos “el derecho de combatir por todos los medios, incluyendo la lucha armada”. Y puede generar enfrentamientos violentos más allá de los trsitemente célebres mitines de repudio.

Varios medios independientes han reportado además que manifestaciones fueron reprimidas con violencia, en Isla de la Juventud, La Habana, Matanzas, Villa Clara y Camagüey.

Justo en Matanzas en la ciudad de Cárdenas trascendió el arresto e interrogatorio del escritor y periodista Carlos Manuel Alvarez.

Entretanto en Santiago de Cuba, la UNPACU vienen denunciando una escalada de arrestos contra activistas y colaboradores. El líder de la organización José Daniel Ferrer, denunció la detención de Roilan Álvarez Rensoler y publicó un video donde se puede observar a miembros de la policía que le impiden llegar a la sede.