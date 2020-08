Cuba reinicia clases el 1 de septiembre excepto en La Habana

Según la ministra, los estudiantes comenzarán en el mismo grado en que están, pues ese primer mes de septiembre será de culminación de estudios.

El curso escolar 2019-2020 concluirá el 31 de octubre y comenzará la etapa lectiva 2020-2021. Los estudiantes tendrán unas tres semanas para repasos y consolidaciones antes de realizar las evaluaciones finales y se someterán a una serie de medidas.

Entre estas está el escalonamiento de los horarios de recreo, no celebración de matutinos, no se aceptará la entrada de trabajadores y estudiantes con síntomas respiratorios, no se permitirá el acceso al centro de personal ajeno a él.

Asimismo, el uso de la mascarila será obligatoria, también de hipoclorito y solución clorada para la desinfección y los comedores tendrán que garantizar, además de las medidas sanitarias, el distanciamiento físico.

Los padres han manifestado preocupación de cómo se evitará un contagio en las instituciones. En torno a esto, Velázquez Cobiella dijo "que no solo es importante lo que haga el centro educacional, sino de lo que se haga en el entorno del hogar y otros espacios".

Puso el ejemplo de los círculos infantiles que se mantuvieron funcionando durante el periodo de aislamiento social y no se han registrado contagios.

En la capital de Cuba, La Habana, que no podrá reiniciar el curso escolar el primero de septiembre, se irán tomando las decisiones que se requieran de acuerdo con la evolución del escenario epidemiológico. Se están estudiando posibilidades para estos alumnos, como el diseño de programas televisivos, según la ministra.

"Se estudian las acciones a implementar para que todos los estudiantes, en el momento adecuado, reciban atención de sus maestros, de modo que todos, incluidos los de La Habana, mantengan el mismo nivel académico", dijo.

Asimismo, señaló que se postergó el regreso de los profesores de otras provincias que laboran en la capital, quienes representan el 50% de los docentes de que actualmente trabajan en La Habana.

Se mantendrán abiertos los centros educacionales y seminternados que cubren las necesidades de los padres trabajadores, en cuanto al cuidado de sus hijos, añadió.

A los municipios de Camajuaní y Bauta, actualmente en cuarentena, se les dará un seguimiento específico para adoptar medidas puntuales con ellos.

La ministra del régimen de Cuba admitió que, al inicio de la pandemia en la Isla, más de 1.100 centros no contaban con las condiciones físicas para garantizar las medidas higiénico sanitarias, por lo que se han ido recuperando en estos meses. Aunque reconoció que "no es posible en este tiempo reparar todas las instalaciones identificadas".

Una de las preocupaciones más recurrentes de la población ha sido el hacinamiento de algunos centros de enseñanza.

Según la ministra, se identificaron esos espacios y se han tomado las medidas para cumplir con los requerimientos actuales, como la reorganización del horario docente por sesiones y la utilización de capacidades en secundarias básicas, etc.

Agregó que, de conjunto con el MINSAP se realiza la certificación sanitaria de centros docentes, una actividad que tiene lugar cada año, pero que para esta etapa tiene requerimientos extras.

De total de instalaciones, 127 en Cuba no han tenido el visto bueno del MINSAP.