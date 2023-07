Cuba: relator de la ONU escucha a víctimas de la represión

Agregó que “es importante que este tipo de encuentros ocurra en un contexto en que muchos parecieran que prefieren no hablar de los derechos humanos, no hablar de la represión, de la situación de los presos políticos, porque son temas incómodos para los intereses económicos y geopolíticos internacionales".

Y enfatizó: "escuchar a las víctimas, escuchar a los familiares de los presos políticos, a activistas perseguidos, es clave en este momento para no invisibilizar la situación que están viviendo”.

Albert Fonse, hermano del preso político del 11J, Roberto Pérez Fonseca, participó en el intercambio.

“El relator se comportó bastante receptivo, me hizo preguntas y yo traté de abarcar lo más que pude, en el panorama de los presos políticos a nivel nacional, mencionando nombres concretos y hechos en concreto. También hablé de casos específicos, del caso de mi madre y de otros familiares que no les permiten la asociación, o sea, no le permiten reunirse, como el movimiento de Cuba de Luto, movimiento que fundé”, dijo a Martí Noticias.

Desde la isla, la periodista independiente Camila Acosta, en su cuenta de Twitter informó sobre su diálogo con el alto funcionario de Naciones Unidas.

“Agradezco al Relator Especial de ONU para la Libertad de Asociación por escuchar a víctimas de la represión del régimen de Cuba. Esperamos que resulte en una respuesta contundente de denuncia y rechazo a las violaciones de Derechos Humanos”, escribió la periodista.

En el pasado mes de junio, la ONG Prisoners Defenders (PD) reportó que 16 nuevas personas pasaron a engrosar la lista de presos políticos en Cuba. Detalló que desde enero de este año, se registra una media de 19 nuevos presos políticos al mes, "algo que multiplica por 4 la media de prisioneros políticos con las que se nutría nuestra lista antes de los eventos del 11J".

cuba-procesados-protestas-11J Represión de agentes encubiertos contra manifestantes que protestaban en La Habana el 11 de julio de 2022. Artistas conmemoran el 11J. AFP

Hasta el 30 de junio, PD contabiliza 1.047 prisioneros políticos y de conciencia en Cuba. Según la ONG, estas personas estarían "sufriendo condenas judiciales o disposiciones de limitación de libertad por parte de las fiscalías sin supervisión judicial alguna ni defensa jurídica, en flagrante violación de la ley internacional que ampara el debido proceso y la defensa efectiva".

De enero a junio de 2023, PD ha añadido a su lista 113 nuevos prisioneros políticos.

Además, PD destacó la situación de los menores de edad, los jóvenes, las mujeres y el colectivo LGTBIQ+, quienes conforman "algunos de los grupos más torturados en prisión".

De acuerdo a PD, en las cárceles cubanas el 80% de los presos sufre al menos cinco tipos de tortura, de entre un total de 15 tipologías.

FUENTE: Con información de martinoticias.com