martes 17  de  marzo 2026
SERVICIO

Cuba restablece progresivamente la electricidad tras un apagón masivo

Pasado el mediodía, cerca de 45% de los hogares en la capital de Cuba volvieron a tener electricidad. Aún se desconoce el origen del corte del suministro

Cuba sufre desde hace más de dos años cortes masivos y frecuentes. (AFP)

Cuba sufre desde hace más de dos años cortes masivos y frecuentes. (AFP)

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA. Cuba comenzó a restablecer este martes gradualmente el suministro eléctrico, tras un apagón generalizado en el marco de una severa crisis energética que afecta a la isla, bajo presión de Estados Unidos.

Pasado mediodía, cerca de 45% de los hogares de La Habana, donde viven 1,7 millones de personas, volvieron a tener luz, anunció la compañía nacional de electricidad UNE.

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Las autoridades no precisaron hasta el momento el origen del corte general que se produjo desde el lunes a mediodía. Sólo indicaron que no detectaron ninguna avería en la red.

"Tenemos Sistema Eléctrico desde (las provincias) Pinar del Río hasta Holguín", informó el Ministerio de Energía, un área que abarca más de dos tercios del territorio, desde el extremo oeste hasta el centro-este del país.

La compañía eléctrica nacional intenta ahora aumentar la producción eléctrica para que la corriente llegue a los hogares.

"El temor es siempre que el apagón se dilata y que se te eche a perder lo poco que tienes en el frío (heladera), porque todo esta caro", dice a Olga Suárez, una jubilada de 64 años de edad, en el barrio de Vedado. "El temor es siempre que el apagón se dilata y que se te eche a perder lo poco que tienes en el frío (heladera), porque todo esta caro", dice a Olga Suárez, una jubilada de 64 años de edad, en el barrio de Vedado.

"Por lo demás, ya uno está acostumbrado, porque aquí casi todo el tiempo te acuestas y te levantas sin luz", asegura.

La generación de electricidad del país está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.

La isla, con 9,6 millones de habitantes, sufre desde hace más de dos años cortes masivos y recurrentes, a veces durante varios días.

A principios de marzo, dos tercios del territorio, incluida la capital, ya se habían visto afectados por un corte de electricidad.

La economía cubana se encuentra casi paralizada desde que el gobierno de Donald Trump cortó en enero los envíos de petróleo desde Venezuela, su principal proveedor, y amenazara con sanciones a otros países que le venden combustible.

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Esto obligó al gobierno de Miguel Díaz-Canel a adoptar medidas drásticas de ahorro, incluidas la suspensión de la venta de diésel y el racionamiento de la gasolina, así como la reducción de algunos servicios de atención hospitalaria.

Para justificar su política, Washington alega la "amenaza excepcional" que representa a Cuba, una isla caribeña situada a tan solo 150 kilómetros de la costa de Florida, para la seguridad nacional estadounidense, debido a sus relaciones con China, Rusia e Irán.

FUENTE: Con información de AFP

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