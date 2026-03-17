Cuba sufre un terremoto de magnitud 6 coincidiendo con el apagón generalizado

Fotografía que muestra una quema de basuras durante un apagón el 5 de marzo de 2026, en La Habana (Cuba).

REDACCIÓN.-La isla de Cuba ha sufrido esta madrugada un terremoto de magnitud 6, percibido en las provincias de Guantánamo y de Santiago de Cuba , que ha coincidido con un apagón que dejó a la mayor parte de su territorio sin suministro eléctrico, telefonía e internet.

El Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas cubano (CENAIS) informó de un temblor con epicentro en el mar, perceptible a las 00.28 hora local, "a una profundidad de 20 kilómetros, con una magnitud de 6,0 y situado 37 kilómetros al sureste de Imías, provincia de Guantánamo".

El boletín de CENAIS señala que el temblor se sintió también, además de en Guantánamo, en la provincia de Santiago de Cuba.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), que registra la actividad sísmica en todo el mundo, reporta dos temblores, uno de 5,8 a las 00.28 horas, a 11,6 km de profundidad, y otro de 4,7 dieciséis minutos después, a 10 km.

El Centro Sismológico Europeo del Mediterráneo (EMSC), por su parte, habla de un terremoto de 5,8 y de otro posterior de 4,1.

Una falla en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) de Cuba, cuyas causas aún se investigan, dejó este lunes a más de nueve millones de personas sin corriente en el sexto apagón nacional en año y medio en Cuba.

Antes de esta nueva "desconexión total" la situación ya era crítica en la isla, con apagones de unas 15 horas diarias en La Habana y periodos continuos sin corriente de hasta dos días en las provincias.



Según el el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) el 6 de marzo ya se registró un terremoto de magnitud 5 frente a la costa de Cuba.

FUENTE: CON INFORMACIÓN DE EFE/AFP