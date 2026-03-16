Embajada de EEUU emite alerta de seguridad a sus ciudadanos por apagón en Cuba

Los cortes del servicio eléctricos cada día son más frecuentes. (EFE)

LA HABANA. La Embajada de Estados Unidos emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos que están en Cuba debido al apagón masivo que se registra en la isla este lunes, 16 de marzo.

En la cuenta oficial de X, se colgó un post que señala, en primer lugar, que destaca que el apagón, incluye a La Habana y que se debe a la desconexión de la red eléctrica. “No hay información sobre cuándo se reestablecerá el servicio eléctrico”.

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Se añade en el texto que la red eléctrica nacional de Cuba es cada vez más inestable y los cortes de luz, tantos programados como imprevistos son frecuentes en todo el país.

Estos cortes afectan el suministro de agua, la iluminación, la refrigeración y las comunicaciones.

Recomienda tomar las siguientes precauciones: racionar el combustible, agua, alimentos y la batería del teléfono móvil y, además, prepararse para posibles interrupciones importantes.

Sugieren, entre las medidas a tomar, consultar las actualizaciones publicadas por la Unión Eléctrica Nacional y seguir sus cuentas en redes sociales, mantenerse informado a través de Radio Reloj 101.5 FM y los medios locales.

También mantenerse en contacto con familiares y amigos y prepararse para cortes de energía prolongados. Así como, también mantener cargados los teléfonos móviles y las baterías portátiles, tener linternas y baterías de repuesto en un lugar de fácil acceso.

Otras recomendaciones tienen que ver con el abastecimiento de alimentos no perecederos y agua. Preparar métodos alternativos que satisfagan las necesidades médicas, dispositivos médicos que requieran energía, medicamentos que deban ser refrigerados, etc.

Igualmente, aconsejan registrase en http://step.gov para recibir actualizaciones de la Embajada. Asistencia de la Embajada de EEUU en Cuba, por el número +53(7)839-4100.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USEmbCuba/status/2033647937067356193?s=20&partner=&hide_thread=false Alerta de Seguridad– Embajada de los Estados Unidos en La Habana, Cuba 16 de marzo de 2026



Ubicación: Cuba



Evento: Apagón a nivel nacional que incluye La Habana



A las 1:54 p.m. hora local, se produjo una desconexión de la red eléctrica nacional que resultó en un corte total… pic.twitter.com/FoXXvSVSfA — Embajada de los Estados Unidos en Cuba (@USEmbCuba) March 16, 2026

Cortes intensificados

El ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que este apagón masivo que afecta a toda la isla es el sexto que se produce en año y medio.

Los cortes del suministro eléctrico se han intensificado desde que el gobierno de Estados Unidos paralizara los envíos de petróleo desde Venezuela a la isla.

A inicios de marzo, la isla sufrió un apagón en dos tercios del territorio, incluida La Habana.

La generación de electricidad del país está sostenida por una red de termoeléctricas envejecidas, algunas con más de 40 años de explotación.

Los apagones generalizados se han vuelto común desde finales de 2024.

FUENTE: Con información de X Embajada Americana en Cuba y AFP