sábado 1  de  noviembre 2025
DESASTRE NATURAL

Cuba: Se complica la evacuación de comunidades colapsadas por el paso de Melissa

El régimen contabiliza más de 16.400 viviendas dañadas, incluidas 1.318 con derrumbes totales y más de 5.200 con pérdida total del techo

AFP__20251030__82KJ7ZV__v1__MidRes__CubaWeatherHurricaneMelissaAftermath
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Las devastadoras inundaciones generadas por el paso del huracán Melissa han dejado un panorama crítico en el oriente de Cuba, donde comunidades enteras permanecen incomunicadas mientras esperan ser evacuadas

Las inundaciones provocadas por el huracán Melissa siguen haciendo estragos en el oriente de Cuba, donde todavía hay comunidades incomunicadas a la espera de ser evacuadas, reseña el portal web Martí Noticias.

Lee además
Personas caminan por una calle antes de que el huracán Melissa azote la ciudad de Santiago de Cuba, Cuba, el 28 de octubre de 2025. 
DESASTRE NATURAL

Iglesia Católica en Cuba pide ayuda urgente tras azote del huracán Melissa
Fachada en ruinas de una farmacia en Cuba
CRISIS

Cuba: Alertan de un "genocidio silencioso" ante el colapso sanitario

Videos recientes muestran el desastre, mientras residentes de las zonas afectadas y sus familiares claman por ayuda.

Autoridades de la Defensa Civil mantienen la fase de “alarma” en los municipios de Río Cauto y Cauto Cristo, en la provincia de Granma, debido a lo que califican como una “compleja situación hidrológica”.

AFP__20251030__82KM4ZZ__v2__MidRes__TopshotCubaWeatherHurricaneMelissaAftermath
Cubanos quedaron en ruinas tras el paso del huracán Melissa.

Cubanos quedaron en ruinas tras el paso del huracán Melissa.

La prensa estatal reconoce que el poblado de Río Cauto se encuentra “rodeado por la gigantesca inundación, y que una parte de la vía férrea por donde antes se habían evacuado unas 800 personas estaba bajo el agua, de modo que por el momento resultaba imposible repetir la operación”.

Más de 1500 personas de Guamo quedaron a la espera cuando falló la evacuación por la vía férrea que los llevaría de Granma a LasTunas.

Melissa tocó tierra en la madrugada del miércoles por la costa sur oriental, con vientos de hasta 200 kilómetros por hora y acumulados de lluvia cercanos a los 400 milímetros en algunas zonas. La tormenta salió al mar por el noreste horas después, pero dejó cortes viales, daños en comunicaciones, severas inundaciones y afectaciones extensas en la agricultura y la infraestructura.

El régimen contabiliza más de 16.400 viviendas dañadas, incluidas 1.318 con derrumbes totales y más de 5.200 con pérdida total del techo, cifras que podrían ser mucho mayores y que agravan el deteriorado fondo habitacional de la isla.

En embalses de todo el país, 76 represas superan el 95% de llenado y 50 se encuentran en vertimiento, incluidos varios en la región oriental. Localidades como Bayamo, Jiguaní, Contramaestre, Cauto Cristo, Cacocum, Urbano Noris y Yara han reportado evacuaciones y rescates de emergencia.

AFP__20251030__82KM4ZW__v1__MidRes__CubaWeatherHurricaneMelissaAftermath
Entre escombros, los cubanos intentan rescatar algunas pertenencias tras el paso del huracán Melissa.

Entre escombros, los cubanos intentan rescatar algunas pertenencias tras el paso del huracán Melissa.

Residentes dijeron el viernes a nuestra redacción que la ayuda oficial no llega a todas las zonas afectadas. “Estamos rodeados de agua por diferentes partes (…) y no han venido a evacuar la localidad”, afirmó Elianni Villavicencio, vecina de una comunidad en Río Cauto.

La mujer, madre de dos menores, señaló que se encontraba refugiada en la azotea de una escuela mientras el nivel del agua subía. “Faltarían dos o tres horas para que esto llegue a nuestras casas”, aseguró.

Los daños de Melissa se suman a una prolongada crisis económica marcada por escasez de alimentos, medicinas y combustible, junto con inflación elevada y apagones de hasta 30 horas seguidas en la mayor parte del país.

La Cruz Roja Internacional advirtió además que las inundaciones podrían agravar los brotes recientes de dengue, chikunguña y oropouche en la isla.

FUENTE: Martí Noticias

Temas
Te puede interesar

Amazon Music celebra 100 años de Celia Cruz con tributo multimedia

Huracán Melissa deja destrozos y el régimen anuncia otra estocada

Devastador paso del huracán Melissa deja casi 50 muertos en Haití y Jamaica

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).
EEUU

USCIS modifica el proceso de renovación de permisos de trabajo para extranjeros

Foto de la Marina de los EE.UU., el USS Gerald R. Ford (CVN 78).
SEGURIDAD NACIONAL

Marco Rubio desmiente que EEUU esté listo para atacar Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump afirma estar listo para financiar asistencia alimentaria amenazada por parálisis presupuestaria

Una patrulla de la Policía Nacional de España.
NARCOTRÁFICO

Desmantelan una red de tráfico de "gas de la risa" y de cigarrillos en España

Monseñor Thomas Wenski.
DIMISIÓN

Arzobispo de Miami presenta renuncia al Papa, su futuro depende de la decisión del Vaticano

Te puede interesar

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
INMIGRACION

Voces desde el limbo: cubanos con I‑220A comparten sus historias y expectativas mientras avanza demanda colectiva

Por Carlos Armando Cabrera
Luego de dos años cargados de fricciones con muchos de los mandatarios provinciales, el presidente Javier Milei se mostró conciliador y convocó a la mayoría de los gobernadores a dialogar en la casa de Gobierno junto a su gabinete
POLÍTICA

Tras victoria legislativa, Milei se reúne con gobernadores en busca de apoyo para sus reformas

Un residente local pasa junto a un coche incendiado utilizado como barricada por los delincuentes en la Operación Contención en la favela Vila Cruzeiro, en el complejo de Penha, en Río de Janeiro, Brasil, el 28 de octubre de 2025.
INFORME

HRW denuncia negligencias policiales en investigación de la redada letal en Río de Janeiro

El Seguro Social ofrece asistencia económica y servicios para quienes cumplen los requisitos.
SEGURO SOCIAL

Cambian los pagos del Seguro Social durante el mes de noviembre

El japonés Shohei Ohtani, de los Dodgers de Los Ángeles, durante un juego ante los Cachorros de Chicago, el 18 de marzo de 2025.
Opinión

¿Un tope salarial para salvar a MLB?