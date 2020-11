Matos explicó que, tras su liberación, Otero Alcántara fue conducido a la casa de la poeta Katherine Bisquet pese a que el activista se niega a irse a otro lugar que no sea su vivienda de la calle Damas, en La Habana Vieja.

"Los 'segurosos' están renuentes a que duerma en San Isidro, pero también están renuentes a meterlo preso", añadió.

Katherine Bisquet confirmó en un audio que estuvo en los bajos de su casa con Otero Alcántara.

"La Seguridad del Estado lo trajo para que se quedara en mi casa. Antes lo habían intentado llevar a casa de Claudia Acevedo, a lo que también se negó. Cuando llegó aquí estuvimos hablando todos y Luis le dijo a la Seguridad que no iba a casa de nadie, sino para su casa", relató.

Según Bisquet, personas cercanas a la sede del MSI han asegurado que la vivienda se encuentra clausurada.

"No permiten que Luis Manuel vaya para su domicilio. Esto es algo totalmente inadmisible (…) Él está en todo su derecho", consideró.

Matos consideró que la Seguridad del Estado está intentando acabar con la huelga de hambre que han protagonizado los jóvenes miembros del MSI y otros activistas que los han apoyado en el reclamo de libertad para el músico contestatario Denis Solís, condenado a ocho meses de prisión por un delito de "desacato".

En opinión de Michel Matos el régimen quiere además desalojar completamente la sede del MSI y así "aliviar ese espacio como foco de atracción".

Como confirmó Bisquet, Luis Manuel Otero se mantiene en huelga de hambre y manifestó su voluntad de continuarla hasta que Solís sea liberado.

Anamely Ramos otra vez detenida

La curadora de arte Anamely Ramos fue detenida la madrugada de este viernes, otra vez, después de que fuera liberada tras el asalto a la sede del San Isidro el jueves en la noche.

Tras una directa en Facebook en la que denunció los hechos sucedidos salió dispuesta a recuperar sus pertenencias que quedaron en la casa de la Calle Damas tomada por las fuerzas del régimen. Su paso fue interceptado por un agente y a continuación dos mujeres militares la condujeron a una patrulla.

"Yo me niego a permanecer en mi casa con todas mis cosas en San Isidro y con Luis Manuel dando vueltas por La Habana porque no saben a dónde lo van a llevar", dijo en la directa antes de la detención.

"No tiene justificación lo que han hecho, no tiene justificación que nuestras cosas aún estén clausuradas. Allí incluso está mi carné de identidad, la SIM de mi teléfono y otras pertenencias sin las cuales no puedo estar. Ni siquiera tenía la llave de mi casa conmigo", aseguró.

El jueves en la noche fuerzas represivas del régimen violaron la integridad de la vivienda, sede del grupo San Isidro. El operativo se saldó con la detención de la totalidad del grupo.

El oficialismo justificó el mismo jueves el asalto contra los huelguistas de hambre con razones epidemiológicas y acusó al periodista independiente Carlos Manuel Álvarez, que viajó desde México a La Habana, de "violación de protocolo de salud para los viajeros internacionales".