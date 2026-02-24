martes 24  de  febrero 2026
Migración de Colombia detiene a ciudadano ruso solicitado en extradición por Estados Unidos

Denis Alimov, ciudadano ruso de 42 años, es requerido por un Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York, que emitió orden de captura el pasado 18 de diciembre

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, el ciudadano ruso Denis Alimov participó, al parecer, en un plan para asesinar o secuestrar a dos personas ampliamente conocidas en Europa

Migración Colombia
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BOGOTÁ. - El ciudadano ruso Denis Alimov, de 42 años, quien tiene circular roja de Interpol y está solicitado por las autoridades de Estados Unidos por conspiración para secuestrar o asesinar personas en Europa, brindar apoyo material y financiar actos terroristas, fue detenido este martes en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá.

"El extranjero llegó al país en un vuelo de la aerolínea Turkish Airlines y pretendía continuar su itinerario hacia Cartagena cuando fue interceptado por oficiales del Grupo de Control a Viajeros Especiales de Migración Colombia", dijo la oficina gubernamental en un comunicado.

Alimov es requerido por un Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, que emitió orden de captura el pasado 18 de diciembre y formalizó solicitud de extradición.

Según la investigación estadounidense, entre octubre de 2024 y marzo de 2025, el ciudadano ruso participó, al parecer, en un plan para asesinar o secuestrar a dos personas ampliamente conocidas en Europa.

El 17 de octubre de 2024 habría girado cerca de 60.000 dólares para financiar la operación y acordado pagar hasta 1,5 millones de dólares por cada objetivo.

Suministro de información

Denis Alimov también era buscado por suministro de información técnica y el reclutamiento de otros implicados, mientras que uno de los cómplices fue arrestado en marzo de 2025 en Nueva York.

De ser hallado culpable por los cargos por conspiración, asesinato y secuestro en el extranjero, así como financiar actos terroristas, Alimov puede enfrentar penas que van desde 15 años de prisión hasta cadena perpetua, según Migración Colombia.

La directora de la entidad, Gloria Arriero, señaló que "la articulación internacional ha permitido detectar anticipadamente y capturar este tipo de delincuentes antes de ingresar al país, mediante herramientas de información compartida que blindan la seguridad nacional e internacional, y aplicar acciones oportunas sobre viajeros buscados por diferentes delitos".

FUENTE: Con información de EFE/Migración Colombia

