martes 24  de  febrero 2026
VIRUS

Argentina detecta brote de gripe aviar y suspende exportaciones del sector

Las autoridades sanitarias argentinas activaron medidas de aislamiento, desinfección y sacrificio sanitario de las aves

Micrografía del virus de influenza aviar altamente patógena.

Micrografía del virus de influenza aviar altamente patógena.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

BUENOS AIRES - Las autoridades de sanidad animal de Argentina detectaron un brote de gripe aviar en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires, lo que llevó a la suspensión temporal de las exportaciones del sector a partir de este martes.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que el lunes se confirmó un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la localidad de Ranchos, ubicada a unos 120 kilómetros al suroeste de la capital argentina.

Lee además
El presidente de Argentina Javier Milei habla ante el pleno de Naciones Unidas
GOBIERNO

Argentina crea Oficina de Respuesta Oficial para desmentir "falsedades" en medios de comunicación
El gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela. 
VENEZUELA

Suegra de gendarme argentino preso en Caracas enfrenta a diputados chavistas y exige su liberación inmediata

Aislamiento y desinfección

Tras la detección, se activó un plan de contingencia que incluye el aislamiento del establecimiento afectado, tareas de desinfección y el sacrificio sanitario de las aves, cuya cantidad no fue precisada por la autoridad sanitaria.

El Gobierno argentino notificó el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y dispuso la suspensión temporal de las exportaciones de productos aviares a los países con los que mantiene acuerdos bajo el estatus de país libre de la enfermedad.

El Senasa aclaró que la producción destinada al mercado interno continuará con normalidad, ya que la influenza aviar no se transmite a las personas por el consumo de carne aviar ni de huevos.

El último brote de estas características en Argentina se había registrado en agosto del año pasado en otro establecimiento comercial de la provincia de Buenos Aires, situación que también derivó en la suspensión de exportaciones, las cuales fueron reanudadas en octubre.

Exportaciones

Según datos oficiales, Argentina registró un incremento interanual del 8% en las exportaciones de carne aviar durante el período enero-agosto de 2025, con un volumen de 112.000 toneladas y un ingreso de 155 millones de dólares. Los principales destinos de estos envíos son China, Sudáfrica, Chile y Hong Kong.

En Uruguay, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró este martes la emergencia sanitaria tras detectar influenza aviar H5 en fauna silvestre en los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha, en el sur y este del país.

La medida busca reducir el riesgo de propagación del virus hacia la producción avícola e incluye la prohibición de la movilización de aves de corral, así como la realización de ferias, remates y exposiciones vinculadas al sector en todo el territorio nacional. Asimismo, se reforzaron los protocolos de bioseguridad, con mayores controles y medidas para evitar el contacto entre aves de producción y fauna silvestre.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Diputados de Argentina aprueban iniciativa que baja a 14 años la edad de imputabilidad

Gobierno de Argentina denuncia por "terrorismo" a implicados en altercados ante el Congreso

AFAGate y el negocio oculto del fútbol argentino: las revelaciones de Nicolás Pizzi y su impacto global

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El actor Robert Carradine falleció a los 71 años tras una larga lucha contra el trastorno bipolar
OBITUARIO

Muere actor Robert Carradine, estrella de "Lizzie McGuire" a los 71 años

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.  video
INVESTIGACIÓN

Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

Mario y Miriam de la Peña, padres de Mario de la Peña, una de las víctimas del derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.
Florida

Vigilia en Miami a 30 años del derribo de Hermanos al Rescate: exigen el encausamiento de Raúl Castro

Reporte del Servicio Meteorológico Nacional para el 24 de febrero de 2026, en Miami y el sur de la Florida.
BAJAS TEMPERATURAS

Alerta por frío extremo en el sur de la Florida, abrigarse es un imperativo

El logo de la plataforma Meta.
Inversión

Meta acuerda comprar millones de "chips" al fabricante AMD

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
DISCURSO DE LA UNIóN

Trump listo para otra noche histórica en la política de EEUU

Por Leonardo Morales
Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
Política migratoria

Administración Trump logra mantener vigente el intercambio de datos fiscales con agencias de inmigración

Imagen de referencia de entrada de inmigrantes cubanos por la frontera sur de Estados Unidos.
GIRO MIGRATORIO

I-220A en la cuerda floja: lo que realmente cambia tras el más reciente fallo del Undécimo Circuito

 Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.  video
INVESTIGACIÓN

Diosdado Cabello se convierte en principal objetivo de EEUU, tras ausencia del "Mencho"

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio junto al presidente Donald Trump. 
Crimen de Estado

EEUU promete presionar a régimen cubano 30 años después de la masacre de Hermanos al Rescate