Argentina detecta brote de gripe aviar y suspende exportaciones del sector

BUENOS AIRES - Las autoridades de sanidad animal de Argentina detectaron un brote de gripe aviar en un establecimiento de la provincia de Buenos Aires, lo que llevó a la suspensión temporal de las exportaciones del sector a partir de este martes.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) informó que el lunes se confirmó un caso de influenza aviar altamente patógena (IAAP) H5 en aves de corral en la localidad de Ranchos, ubicada a unos 120 kilómetros al suroeste de la capital argentina.

Aislamiento y desinfección

Tras la detección, se activó un plan de contingencia que incluye el aislamiento del establecimiento afectado, tareas de desinfección y el sacrificio sanitario de las aves, cuya cantidad no fue precisada por la autoridad sanitaria.

El Gobierno argentino notificó el caso a la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA) y dispuso la suspensión temporal de las exportaciones de productos aviares a los países con los que mantiene acuerdos bajo el estatus de país libre de la enfermedad.

El Senasa aclaró que la producción destinada al mercado interno continuará con normalidad, ya que la influenza aviar no se transmite a las personas por el consumo de carne aviar ni de huevos.

El último brote de estas características en Argentina se había registrado en agosto del año pasado en otro establecimiento comercial de la provincia de Buenos Aires, situación que también derivó en la suspensión de exportaciones, las cuales fueron reanudadas en octubre.

Exportaciones

Según datos oficiales, Argentina registró un incremento interanual del 8% en las exportaciones de carne aviar durante el período enero-agosto de 2025, con un volumen de 112.000 toneladas y un ingreso de 155 millones de dólares. Los principales destinos de estos envíos son China, Sudáfrica, Chile y Hong Kong.

En Uruguay, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) declaró este martes la emergencia sanitaria tras detectar influenza aviar H5 en fauna silvestre en los departamentos de Canelones, Maldonado y Rocha, en el sur y este del país.

La medida busca reducir el riesgo de propagación del virus hacia la producción avícola e incluye la prohibición de la movilización de aves de corral, así como la realización de ferias, remates y exposiciones vinculadas al sector en todo el territorio nacional. Asimismo, se reforzaron los protocolos de bioseguridad, con mayores controles y medidas para evitar el contacto entre aves de producción y fauna silvestre.

FUENTE: Con información de AFP