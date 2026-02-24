Candidato a gobernador cuestiona salario $100.000 del fiscal de Florida por dar clases en UF

El senador republicano Byron Donalds, cuestiona el segundo salario del fiscal genarl James Uthmeier por enseñar en UF.

MIAMI.- El congresista federal Byron Donalds, respaldado por el presidente Trump y favorito en la carrera por la gobernación de Florida , cuestionó el salario adicional que recibe el fiscal general James Uthmeier por enseñar en la Universidad de Florida, reavivando el debate sobre la compensación de altos funcionarios estatales y el uso de fondos públicos.

Donalds, senador republicano por el distrito congresional de Florida #19 que representa a Naples, según la más reciente encuesta de Mason-Dixon Polling & Strategy encabeza la carrera para gobernador con el 37% de respaldo entre votantes republicanos registrados. Ninguno de los otros candidatos supera los 10%. El vicegobernador Jay Collins obtiene 7%, el ex presidente de la Cámara estatal Paul Renner alcanza 4% y el empresario James Fishback suma 3%.

Durante un evento de campaña en Tampa, Donalds se refirió al papel del fiscal general como profesor universitario y sugirió que la situación evidencia un problema estructural.

¿Necesita el fiscal un “segundo empleo”?

El congresista federal por criticó que el fiscal general del tercer estado más grande del país deba asumir un segundo trabajo.

“Creo que, si algo demuestra esto, es que probablemente hay algo que revisar sobre lo que está ocurriendo con el fiscal general del tercer estado más grande de EEUU, que necesita un segundo empleo”, afirmó Donalds, añadiendo que los legisladores y el gobernador deberían evaluar ese tema salarial.

La crítica surge luego de que se conociera que el fiscal general recibe 100.000 dólares anuales por impartir clases en la Facultad de Derecho Levin de la Universidad de Florida, dedicando aproximadamente dos horas semanales en el aula, cifra que supera ampliamente el promedio que ganan otros profesores adjuntos.

La posición del fiscal James Uthmeier

El fiscal general Uthmeier, quien percibe aproximadamente 140.000 dólares anuales por su cargo estatal, defendió su rol como docente a tiempo parcial, explicando que imparte dos cursos por año, orienta a estudiantes y cumple otras funciones académicas.

Según indicó, comenzó a enseñar cuando experimentaba agotamiento mientras se desempeñaba como jefe de gabinete del gobernador.

Además, aseguró que su decisión de aceptar el cargo de fiscal general —tras la designación de Ashley Moody al Senado federal— implicó una reducción salarial significativa, estimada entre 60.000 y 70.000 dólares anuales.

“He sido servidor público desde joven. Cuando tienes una familia en crecimiento y tres hijos, tienes que buscar otras maneras de mantener las luces encendidas y poner comida en la mesa”, declaró Uthmeier.

También sostuvo que el salario de 100.000 dólares no es desproporcionado si se compara con sueldos de profesores de derecho en otras universidades del país.

Debate sobre salarios públicos y transparencia

Sin embargo, registros citados por medios estatales indican que el salario que recibe Uthmeier lo convierte en el profesor adjunto mejor pagado de la Facultad de Derecho Levin en al menos 25 años, con una remuneración ocho veces superior al promedio.

La controversia también se produce en un momento en que la administración estatal defiende su politica de reducción del gasto en el sistema universitario público. El caso abre un debate político sobre la remuneración de los altos funcionarios electos, la posibilidad de empleos adicionales y el uso de fondos públicos.

Mientras Donalds sugiere revisar la compensación de los funcionarios estatales, Uthmeier sostiene que su salario como fiscal general es bajo en comparación con el sector privado y que su trabajo académico es legítimo y compatible con sus responsabilidades públicas.

