Mónica, que escribe para varios portales alternativos en su país y ha sido ganadora de premios periodísticos por su quehacer, había sido avisada antes de que andaban tras sus pasos. La llamada de otro agente, identificado como Jorge, el pasado martes 14 le advirtió de que querían verla, que si no concurría podrían enviarle una citación oficial. El encuentro no se dio entonces, Mónica no asistió a la cita convocada por “Jorge” y como expertos acosadores, enviaron a un emisario a su casa, con una citación por escrito para que el trámite pareciera más formal.