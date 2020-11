Cubana de Aviación reactiva vuelos Madrid-Santiago de Cuba

Cubana de Aviación indicó además que los pasajeros con boleto adquirido y que no pudieron viajar debido al cierre de fronteras, “podrán asistir a las Oficinas Comerciales con el fin de ser reubicados en los vuelos programados”.

Del mismo modo se indicó a los viajeros que se permitirá chequear dos maletas con un peso límite de 23 kg cada una y podrán tener un equipaje de mano de hasta 5kg al momento de abordar el vuelo.

El anuncio del reinicio de las operaciones de Cubana de Aviación generó malestar en muchos de sus clientes que se mantienen a la espera de reembolsos atrasados y que denuncian haber sufrido maltratos por parte de la aerolínea.

“Llevo casi cuatro meses esperando el reembolso del vuelo de Santiago a la Habana (CU 887) del sábado 25 de julio del 2020, que no se pudo realizar por causa de la COVID-19. No tengo noticias de ustedes. No quiero pensar que se están intentando quedar con mi dinero y que son una aerolínea de segunda categoría, porque les tenía como una buena compañía… ¿Dónde está mi dinero?”, denunció en Facebook un usuario identificado como Aparuire López, acorde al artículo de CUBANET.

“Exijo una respuesta inmediata en el plazo de 10 días. De no ser así, me veré obligado a formular una demanda contra ustedes por estafa”, agregó el cliente.

Abrahan Leider, otro usuario reseñado por el portal web, dijo que no es posible obtener comunicación con la aerolínea pues el número telefónico no es contestado por ningún trabajador-

“Es un farol. Llamas y llamas y nadie te atiende la llamada… una semana llevo intentado comunicarme y no he podido ”, lamentó el joven.