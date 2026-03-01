Trump anuncia que los nuevos líderes de Irán quieren negociar y se muestra dispuesto

WASHINGTON — El presidente Donald Trump afirmó este domingo que está dispuesto a negociar con el nuevo liderazgo iraní, tras la muerte del líder supremo de la República Islámica, el ayatolá Alí Jameneí, en el ataque conjunto de Israel y Estados Unidos contra el país.

"Quieren hablar, y he accedido a hacerlo, así que hablaré con ellos", declaró en una entrevista telefónica con la revista estadounidense The Atlantic.

"Deberían haberlo hecho antes", insistió. "Podrían haber llegado a un acuerdo. Deberían haberlo hecho antes. Quisieron pasarse de listos".

El republicano, que anunció el ataque el sábado tras dar por fracasadas las negociaciones nucleares con Teherán, afirmó que Irán ha tardado demasiado en querer llegar a un acuerdo: "Deberían haberlo hecho antes. Deberían haber hecho antes lo que era muy fácil de hacer. Esperaron demasiado", dijo.

Al referirse a los líderes iraníes, que han mantenido desde hace años conversaciones intermitentes con Estados Unidos y otras potencias occidentales, en particular sobre su programa nuclear, Trump afirmó que "la mayoría de esa gente ha desaparecido".

Casi 50 altos funcionarios iraníes murieron

"Algunas de las personas con las que tratábamos ya no están, porque fue un gran (..) fue un gran golpe", dijo Trump, según la cita, en aparente alusión al ataque que mató al líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, y a otros altos funcionarios.

En una entrevista aparte, Trump aseguró el domingo que 48 líderes iraníes ya habían sido abatidos en la ofensiva contra la república islámica.

"Nadie puede creer el éxito que estamos teniendo, 48 líderes desaparecieron de un solo golpe. Y esto avanza rápidamente", dijo Trump, en una entrevista citada por Fox News.

En otra entrevista con la cadena estadounidense CBC, el republicano afirmó que la operación contra Irán, bautizada como 'Furia Épica', va más rápido de lo previsto.

Irán confirmó la muerte de su líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, así como del jefe de los Guardianes de la Revolución, Mohamad Pakpour, y de Alí Shamkhani, asesor cercano de Jamenei y que estaba al frente del Consejo Nacional de Defensa.

"Estamos haciendo nuestro trabajo no solo por nosotros sino por el mundo entero. Y todo va adelantado al cronograma previsto", declaró Trump, según fue citado en una entrevista aparte con CNBC.

"Las cosas están evolucionando de una manera muy positiva en este momento", dijo el mandatario republicano.

Las entrevistas se realizaron antes de que las fuerzas armadas estadounidenses anunciaran sus primeras bajas en la guerra: tres militares no identificados muertos, cinco gravemente heridos y varios más con lesiones leves.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CENTCOM/status/2028153060782973175&partner=&hide_thread=false Last night, U.S. B-2 stealth bombers, armed with 2,000 lb. bombs, struck Iran’s hardened ballistic missile facilities. No nation should ever doubt America's resolve. pic.twitter.com/6JpG73lHYW — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 1, 2026

Triunvirato

Trump, quien prometió en campaña en 2024 que mantendría a Estados Unidos al margen de prolongadas guerras en el exterior, una promesa que ha cumplido hasta hoy, dio estas declaraciones después de que sus fuerzas armadas anunciaran que tres militares estadounidenses han muerto y otros cinco han resultado gravemente heridos durante la operación.

Los bombardeos conjuntos de Israel y Estados Unidos contra Irán comenzaron el sábado, cuando murió el ayatolá junto a buena parte de la cúpula militar iraní, y han continuado este domingo con varias oleadas de ataques sobre Teherán.

Irán ha prometido vengar la muerte de Jamenei y, hasta el momento, ha atacado a Israel, Emiratos Árabes Unidos, Catar, Baréin y Kuwait, entre otros aliados de Estados Unidos, donde este país mantiene bases militares.

La República Islámica, que atraviesa por su momento más complejo desde su fundación en 1979, se apresura además para buscar un sucesor de Jamenei y nombró a un triunvirato para pilotar la transición.

Trump, que se encuentra en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, anunció en la madrugada del sábado el lanzamiento de esta operación, cuyo objetivo es derrocar el régimen iraní, pese a que Washington y Teherán mantenían negociaciones para un nuevo pacto nuclear.

El mandatario estadounidense reconoció en su anuncio que podría haber bajas de "valientes héroes estadounidenses".

El comando militar estadounidense para Oriente Medio (Centcom) también anunció que Estados Unidos había hundido un buque de guerra iraní atracado en el golfo de Omán.

FUENTE: Con información de EFE y AFP