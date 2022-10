Cubanos toman las calles con gritos de libertad

"¡El pueblo, unido, jamás será vencido!", se escuchó una y otra vez en ese video y otros que también compartió Claudina Estrada, residente en Caibarién.

"¡Vamos, Caibarién, Únete! ¡Únete, Caibarién, que la libertad es de todos! ¡Vamos, Cuba, bótate!", se escuchó al cubano identificado en redes como Oni Shango, mientras se oían los reclamos de "¡libertad, libertad!".

"Se botó Caibarién, Villa Clara, Cuba, protestando y pidiendo libertad. ¡Cuba quiere y reclama libertad!", reiteró y añadió que las protestas son pacíficas.

"Para que después nadie venga a decir. Protestas pacíficas. El pueblo manifestándose pacíficamente sin violencia ninguna. Si hay violencia, la ponen ellos (las fuerzas del régimen)", afirmó.

En los audiovisuales compartidos por Claudina Estrada se escucha a las personas en medio de la oscuridad coreando una y otra vez "el pueblo, unido, jamás será vencido".

Estrada compartió una imagen posterior a la manifestación para acompañar una denuncia de despliegue de fuerzas represivas.

En la noche de este lunes, en Bejucal también se escucharon gritos de "¡libertad!" en los alrededores de la propia sede del PCC en ese municipio, donde se congregaron decenas de personas, bajo la vigilancia de uniformados militares, como se aprecia en un video compartido en Facebook por Víctor TA Azovski.

Otros usuarios en Twitter compartieron las imágenes de las personas repitiendo el mismo reclamo, así como gritos de "¡qué se vayan!".

En la noche de este lunes también se reportaron en las redes sociales protestas en otros pueblos de Cuba como Güines (Mayabeque), reparto Edén (Camagüey), Manzanillo (Granma), 10 de Octubre (La Habana), Versalles, (Matanzas) y otras localidades, según el proyecto CubaSpaces.

"Hoy Cuba ha rendido un verdadero y merecido homenaje a Carlos Manuel de Céspedes y el 10 de Octubre. ¡Viva Cuba Libre!", escribió el cofundador de CubaSpaces, Yannis Estrada en Twitter.

Unas 60 protestas se han registrado en Cuba desde el pasado 29 de septiembre. Solo en La Habana se produjeron 48 de ellas, de acuerdo con el proyecto independiente de periodismo de datos Inventario.

Embed — Más imágenes de Caibarién en estos momentos. El pueblo gritando LIBERTAD. pic.twitter.com/aSuCdL6g3S — Yannis Estrada (@YannisEst) October 11, 2022

Por su parte, la plataforma Justicia 11J ha denunciado 26 detenciones por las manifestaciones hasta el 3 de octubre. El viernes condenó que algunas de estas personas bajo arresto serán sometidas a procesos penales mediante procedimientos de "atestado directo", la versión expedita del juicio sumario.

Pese a la represión del régimen, analistas consultados por DIARIO DE CUBA han considerado que las protestas sociales continuarán produciéndose en medio de un alto nivel de quiebre entre el pueblo y el Gobierno en el plano de la legitimidad.

"Las protestas llegaron para quedarse, porque si después de un año particularmente represivo, la gente hace esto, y no solo por lo inmediato, no solo porque no tiene luz, creo que es importante entender que llegaron para quedarse. La gente ha aprendido a dejar de ser mera población y está empezando a ser ciudadanos", consideró el politólogo Armando Chaguaceda.

"Las palabras de las protestas son doblemente significativas: demandar la solución de necesidades básicas demuestra que nos hemos convertido en actores racionales que medimos y criticamos la gestión del Estado y del Gobierno a partir de su capacidad de gestión y solución. Al mismo tiempo, al exigir libertad y respeto a los derechos, estamos comportándonos como gente cívica y consciente de lo que nos distingue y separa del Gobierno. Este retorno de la protesta social cada vez más pacífica es un aprendizaje de ciudadanía en movimiento. Una garantía del futuro democrático", estimó el historiador y opositor cubano Manuel Cuesta Morúa.