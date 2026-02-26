Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

MIAMI. - El fiscal general de Florida, James Uthmeier, ordenó la apertura de una investigación criminal formal tras el ataque de la Guardia de Fronteras de Cuba contra una lancha rápida con matrícula de Florida en aguas cercanas a la provincia de Villa Clara.

El incidente, que dejó un saldo de cuatro personas muertas y seis heridas, ocurrió en las inmediaciones de Cayo Falcones y desató una crisis diplomática por las versiones contradictorias sobre el origen de la agresión.

El funcionario estatal aseguró que busca determinar responsabilidades legales ante lo que calificó como un acto de violencia por parte del régimen de la isla contra un barco vinculado a su jurisdicción.

Movilización y escepticismo

Uthmeier dijo que instruyó a la Oficina de la Fiscalía Estatal para que inicie las diligencias pertinentes en colaboración con agencias federales de aplicación de la ley.

El fiscal manifestó desconfianza hacia la narrativa oficial del Ministerio del Interior de Cuba (MININT), el cual sostiene que sus tropas repelieron una "infiltración terrorista".

Según el informe de La Habana, los tripulantes de la lancha FL7726SH portaban armas de asalto y explosivos, versión que Uthmeier rechazó de forma tajante al prometer que su oficina empleará todos los recursos a su alcance para que los responsables rindan cuentas ante la justicia.

La orden del fiscal general incluye la identificación de las víctimas para confirmar si poseen la ciudadanía estadounidense o la residencia legal en el país.

El funcionario subrayó que el historial de derechos humanos del gobierno cubano resta cualquier credibilidad a sus comunicados oficiales.

Embed I’ve directed the Office of Statewide Prosecution to work with our federal, state, and law enforcement partners to begin an investigation.



The Cuban government cannot be trusted, and we will do everything in our power to hold these communists accountable. https://t.co/IYiWTbtV7o — Attorney General James Uthmeier (@AGJamesUthmeier) February 25, 2026

Reacciones de condena

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, respaldó la iniciativa de Uthmeier y condenó el uso de fuerza letal contra la embarcación civil.

Por su parte, el congresista Carlos Giménez calificó el evento como una masacre injustificada y exigió una respuesta contundente de la administración federal.

Organizaciones del exilio cubano en Miami se sumaron a las protestas y solicitaron al Departamento de Estado una verificación independiente de los hechos para evitar que el régimen cubano manipule las pruebas en la zona del incidente.

La tensión escaló tras las declaraciones del secretario de Estado, Marco Rubio, quien confirmó que el gobierno recopila información propia sobre el ataque.

Rubio aclaró que la lancha no formaba parte de ninguna operación oficial de Washington, pero advirtió que el uso de armamento contra una nave con registro estadounidense tendrá consecuencias una vez que concluya el peritaje de inteligencia.

El suceso ocurre en un marco geopolítico delicado, marcado por la reciente pérdida del apoyo energético venezolano para la isla, lo que agrava la inestabilidad en la región.