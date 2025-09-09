martes 9  de  septiembre 2025
Conozca las nuevas características del iPhone 17

El iPhone 17 Pro se presenta como el modelo más robusto y avanzado de la compañía, combinando potencia, autonomía y durabilidad en un diseño

Iphone 17 PRO 2025
Apple lanza su nuevo iPhone Air.&nbsp;

Apple lanza su nuevo iPhone Air. 

Apple reveló este martes el nuevo iPhone 17 Pro, un dispositivo que marca un antes y un después en la línea de smartphones de la compañía, gracias a la incorporación de un diseño de “unicuerpo” en aluminio anodizado, una batería más duradera y un sistema de cámaras completamente renovado.

El proceso de anodización otorga a la carcasa un acabado colorido y resistente, transformando la superficie externa en una estructura firme, ligera y eficiente, lo que permite integrar la antena y el nuevo módulo de cámaras Pro, diseñado con mayor rango y resolución para capturar imágenes de alta calidad.

Otro de los avances más destacados es el nuevo chip, calificado por la compañía como el más potente creado para un iPhone. Para contrarrestar el calor generado por su rendimiento, Apple diseñó un sistema térmico de disipación que distribuye la temperatura de manera uniforme a través de la estructura de aluminio, garantizando estabilidad y eficiencia.

En cuanto a la resistencia, el escudo de cerámica ha sido reforzado y ahora cubre tanto la parte frontal como la trasera del equipo, ofreciendo mayor protección frente a caídas y rayaduras. Según Apple, se trata de la formación de cerámica más dura utilizada hasta ahora en sus dispositivos.

Con estas novedades, el iPhone 17 Pro se presenta como el modelo más robusto y avanzado de la compañía, combinando potencia, autonomía y durabilidad en un diseño pensado para redefinir el estándar de los teléfonos inteligentes de gama alta.

"Factor de crecimiento"

Expertos señalan que el iPhone representa aproximadamente la mitad de los ingresos de Apple. Por ahora, las expectativas de ventas del iPhone siguen siendo modestas. En una nota de investigación publicada el jueves, Erik Woodring, analista de Morgan Stanley, afirmó que Apple podría aumentar ligeramente el precio de algunos productos de la línea iPhone. “Lo que más importará en el evento de lanzamiento del iPhone es el precio, un factor de crecimiento aún poco apreciado”, escribió.

El analista indicó que una forma en que Apple podría incrementar los precios de manera efectiva sería eliminando los modelos con menor capacidad de almacenamiento.

Apple podría decidir eliminar el modelo de 128 gigabytes del iPhone Pro, lo que convertiría al modelo de 256 gigabytes —100 dólares más caro (1,099 dólares)— en la opción de entrada del iPhone 17 Pro, afirmó.

