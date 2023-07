Denuncian más "castigos" del régimen contra Maykel Osorbo

La activista desterrada de Cuba compartió las palabras del rapero contestatario durante una llamada realizada el viernes en una publicación en su perfil de Facebook.

"Para todos mis amigos y seguidores: Acaban de venir a decirme que me quitaron otro pabellón conyugal y visitas. Y que esto es el inicio, vienen más medidas. Lo de la foto molestó mucho. No quieren que hable, no quieren que salga nada de aquí, quieren todo tranquilito. Estoy esperando que me transporten a la celda de castigo", dijo Castillo Pérez.

"Entonces, cuando esté en la celda vamos a fajarnos a los palos... si somos diplomáticos, somos diplomáticos; si me faltas, te sobro; si me respetas, te respeto; si me levantas la mano, esposado, te escupo; si razonas, razono. Tú tienes la fuerza y el poder, yo tengo a Dios y la Fe. Gracias a él soy más fuerte que tú", añadió.

"Voy a ser exacto, llevaba dos años y unos días esperando que alguien no inteligenciado dictara una sentencia justa. Esos mismos años que llevaba invernando, pensaba: tengo tres balas, porque ya lancé una salva, pero falta una ordinaria, una trazadora y una incendiaria y con la explosiva me voy a dar el tiro de gracia. Recuerda: los árboles mueren de pie. ¡Patria y Vida! ¡Patria y Vida siempre!", concluyó.

En una directa posterior, Ramos denunció la situación de Maykel Osorbo, a raíz de que lograra sacar "textos y otras cosas" de su encierro.

"Lo quieren callado. Decidieron quitarle las próximas visitas. Lo quieren aislado y solo. Muchas veces duerme en el piso por la plaga de chinches que hay en las prisiones. Las condiciones sanitarias, alimenticias y de todo tipo son un asco. Maykel sigue amenazado por presos comunes y por los jefes de la prisión. La SE (Seguridad del Estado) lo visita regularmente para intentar desmoralizarlo", dijo la activista.

"No quieren entregar ni enseñar su expediente médico a su familia. Si Maykel está tan bien, ¿Qué quieren ocultar?", se preguntó Ramos.

La semana pasada el músico se tatuó 'Patria y Vida' y decidió coserse la boca en la prisión.

"Todo tipo de atropellos han ocurrido en estos más de dos años de prisión injusta: celdas de castigo; periodos de incomunicación que han llegado incluso a tres meses por mandar un audio agradeciendo los premios Grammy; suspensión de visitas regulares y de visitas conyugales; restricciones para pasar su comida (Maykel, por seguridad trata de comer lo menos posible de lo que dan allí); demora en brindarle asistencia médica cuando lo ha necesitado; negativa a entregarle su expediente médico a su familia; amenazas de presos comunes permitidas (si no orientadas por los jefes de la prisión); visitas constantes de la Seguridad del Estado y del segundo jefe de la delegación de la prisión para intentar humillarlo; instalación de la cámara de seguridad...", denunció Ramos cuando anunció estas decisiones del opositor.

Maykel Osorbo fue sentenciado en junio pasado a nueve años de cárcel bajo los cargos de "desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires", a raíz de su reacción a un intento del régimen de detenerlo de forma arbitraria.

Las imágenes del intento de arresto de Osorbo son públicas y en ellas se observa que el rapero trató todo el tiempo de evitar la confrontación con los policías.

FUENTE: DIARIO DE CUBA