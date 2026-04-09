Denuncian persecución contra joven cubano que cuestionó al régimen en sus redes sociales

El hostigamiento contra Fominaya responde directamente a la publicación de videos en los que ejerce una postura crítica frente al régimen socialista cubano , hecho que le valió para entrar en la extensa lista de perseguidos de la dictadura castrista.

La plataforma Litoral, que se define como un espacio para la acción política y social independiente, sostiene que este caso refleja una práctica recurrente del Estado cubano contra ciudadanos que deciden expresar su opinión de manera pública.

Según los portavoces de la plataforma, el hostigamiento contra este estudiante de teología no es un hecho aislado, sino que se integra en una estrategia de control que busca silenciar a las voces que narran la realidad del país desde una perspectiva autónoma y veraz.

En este sentido, Litoral afirma que "la tiranía socialista cubana vuelve a hacerlo", alertando sobre la vulnerabilidad de quienes, como Fominaya, enfrentan represalias por su activismo digital. El grupo insiste en que estas acciones de intimidación tienen como objetivo fracturar el movimiento de la sociedad civil y amedrentar a cualquier figura que gane relevancia mediante la denuncia social.