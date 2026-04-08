miércoles 8  de  abril 2026
AMÉRICA LATINA

Cuba recibe nueva donación de EEUU para damnificados del huracán Melissa

El huracán Melissa cruzó a finales del pasado octubre la zona este de la isla con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson, ocasionando daños graves

Techos y viviendas fueron afectadas por el paso del huracán Melissa.&nbsp;

Techos y viviendas fueron afectadas por el paso del huracán Melissa. 

AFP
Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.

Los residentes de El Cobre, en la provincia de Santiago de Cuba, transitan en medio de las líneas eléctricas caídas tras el paso del huracán Melissa, el 29 de octubre de 2025.

AFP
Cubanos quedaron en ruinas tras el paso del huracán Melissa.&nbsp;

Cubanos quedaron en ruinas tras el paso del huracán Melissa. 

AFP
Entre escombros, los cubanos intentan rescatar algunas pertenencias tras el paso del huracán Melissa.&nbsp;

Entre escombros, los cubanos intentan rescatar algunas pertenencias tras el paso del huracán Melissa. 

AFP
Un hombre se encuentra dentro de una casa dañada después del paso del huracán Melissa en la aldea de Boca de Dos Ríos, provincia de Santiago de Cuba, Cuba, el 30 de octubre de 2025.

Un hombre se encuentra dentro de una casa dañada después del paso del huracán Melissa en la aldea de Boca de Dos Ríos, provincia de Santiago de Cuba, Cuba, el 30 de octubre de 2025.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- Cuba recibió un nuevo lote de ayuda humanitaria de Estados Unidos, compuesto por 600 kits de alimentos e higiene, para familias damnificadas por el azote del huracán Melissa, informó este miércoles la organización católica Cáritas.

Este donativo canalizado por Catholic Relief Services (CRS) lo entregaron integrantes de esa agencia humanitaria de la comunidad católica en EE.UU. a la directora de Cáritas Cuba, Carmen María Nodal, en el aeropuerto internacional Antonio Maceo de Santiago de Cuba (este).

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En un mensaje en redes sociales, Cáritas Cuba calificó la donación como un "gesto concreto de la caridad cristiana" que recibirán las familias damnificadas de la diócesis de las provincias Holguín y Las Tunas, ambas en la zona este de la isla.

"Este hecho fraterno testimonia el amor y servicio de Cristo al contribuir a aliviar las necesidades materiales de quienes más sufren", añadió la institución encargada de la distribución de la ayuda destinada a las familias más necesitadas en el oriente cubano.

Operaciones humanitarias

Este envío se suma a otras operaciones humanitarias anteriores que comenzaron a llegar a mediados de enero por vía aérea y marítima desde EE.UU. con destino a los afectados tras el paso del huracán Melissa por la región oriental de Cuba en octubre de 2025.

Una red que incluye a voluntarios, los equipos parroquiales, diocesanos y órdenes religiosas locales se encarga de la entrega de las donaciones según "el grado de afectación y vulnerabilidades" a las "madres solteras con hijos pequeños, los adultos mayores, personas con discapacidad y con movilidad reducida o nula", según ha explicado Cáritas.

En principio, esta ayuda del Gobierno de Washington se anunció por un valor de tres millones de dólares, pero en febrero informó el envío de una partida adicional de seis millones de dólares.

Los donativos han incluido arroz, fríjoles, aceites, azúcar, tabletas de purificación de agua, ollas, utensilios de cocina, cobijas y linternas.

Daño colateral

El huracán cruzó a finales del pasado octubre la zona este de la isla con categoría 3 (de 5) en la escala Saffir-Simpson con vientos de 200 kilómetros por hora y precipitaciones de hasta 400 milímetros en algunos puntos del país.

De acuerdo a las evaluaciones del régimen cubano, su impacto no dejó víctimas mortales, pero sí cuantiosos daños materiales a más de 116.000 viviendas, también 600 infraestructuras médicas estatales, más de 2.000 centros educativos, unas 100.000 hectáreas de cultivos e infraestructuras de transporte, telecomunicaciones, electricidad y abasto de agua.

FUENTE: Con información de EFE

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