viernes 22  de  mayo 2026
AMENAZA

"Drones cubanos son un peligro para el pueblo cubano", dice analista

Octavio Pérez, analista militar, descarta que los drones del régimen cubano pueden causar daño a EEUU dado que son de tipo casero

El mensaje que envía EEUU a los jerarcas del régimen cubano es claro: o se entregan o vamos por ustedes (AFP)

El mensaje que envía EEUU a los jerarcas del régimen cubano es claro: o se entregan o vamos por ustedes (AFP)

AFP/Archivo
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- “Negativo” esa la respuesta tajante de Octavio Pérez, analista militar, ante la interrogante: ¿Puede Cuba causar daño a EEUU con los drones que posee?

Razona su respuesta y argumenta que en los videos que han enseñado los cubanos de sus ejercicios militares, se nota que son caseros y comerciales.

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Pérez explicó que el régimen cubano compró hace tres años, 300 drones y fue a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania que la gente empezó a darse cuenta de la versatilidad de los drones y empezaron a comprarlos.

Estos drones cubanos no están exentos de provocar un peligro, pero este es un uso más para la represión dentro de la isla, así como se han usado en Irán, Venezuela y China para perseguir a opositores y disidentes.

“Los usan para perseguir a las turbas y a las muchedumbres. En vez, de tener 100 policías, ahora con dos y un dron puedes ver por dónde se están escapando los muchachos, llegar con una camioneta, seis policías y acorralarlos”. “Los usan para perseguir a las turbas y a las muchedumbres. En vez, de tener 100 policías, ahora con dos y un dron puedes ver por dónde se están escapando los muchachos y llegar con una camioneta y seis policías y acorralarlos”.

Sobre el punto de si esos misiles pueden impactar a la base naval de Cayo Hueso también lo descarta, porque existe un gran movimiento militar que se realiza junto con los Países Bajos, especialmente con las islas de Aruba, Bonaire y Curazao.

Describe que esa base naval tiene varias capas de protección como sistemas antidrones, (radares), y de ondas electromagnéticas, capaces de tumbar un dron.

Para despejar dudas, comentó que cuando se ve un ataque masivo ruso contra Ucrania que lanzan 300 o 500 drones en una noche, pues 70% de ellos son destruidos con los mecanismos electromagnéticos.

Además, agregó están las armas de pulsación de microondas, las láser y otros tipos de armamento.

Por lo tanto, considera especulaciones las tesis de que se puede infringir daño a EEUU con drones lanzados desde Cuba. Y, además, refiere que, para disminuir el riesgo, la administración Trump desde hace entre cuatro y seis meses triplicó la vigilancia sobre Cuba y ve cada uno de sus movimientos.

Plan de Cuba igual al de Venezuela

Para el analista político, la presencia del portaaviones USS Nimitz en las aguas del Caribe tiene un significado para los altos jerarcas del régimen cubano: o te entregas o vamos a recogerte.

Apunta que es un plan similar al que usó EEUU con Nicolás Maduro, que fue capturado el 3 de enero y trasladado a una cárcel en Brooklyn, Nueva York.

Explicó que ese portaviones no solo tiene una capacidad bélica, sino también de prestar auxilio en otras áreas como dar electricidad, hacer transmisiones de radio y televisión.

Este tipo de ayuda, relata, fue muy efectiva en 2015, cuando se produjo el maremoto en Indonesia y se pudo establecer un sistema de comando y control.

Pérez recalca que el mensaje que se envía al régimen cubano no es subliminal, sino que es directo: ya es hora de que se vayan o los vamos a buscar.

“El gobierno cubano sabe muy bien que no tiene unas Fuerzas Armadas ni siquiera una brigada conjunta de infantes de marinos para enfrentar a EEUU”.

Piensa que, así como se entró a Caracas, se puede hacer lo mismo en La Habana. “Hacer lo que se intentó con Bahía de Cochinos y que lleguen los cubanos a declarar la República de Cuba libre”.

Y partir de ese momento que comience la ayuda humanitaria y ya no se podrá reprimir a la gente. “El pueblo cubano está esperando que los americanos entren. Nadie va a salir en defensa del régimen. Todo lo que dice Díaz-Canel es buchipluma nada más”.

Con respecto a los $100 millones de ayuda que EEUU está dispuesto a brindar al pueblo cubano, manifestó que en contraprestación el régimen tiene que soltar a todos los presos políticos, celebrar elecciones libres, dejar que se creen partidos políticos, devolver todas las tierras y propiedades confiscadas.

“Eso es lo importante que hay que hacer. Por eso, están hablando con Raúl Guillermo Castro ‘Cangrejito’ (nieto de Raúl Castro)”.

FUENTE: Redacción

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