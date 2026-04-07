martes 7  de  abril 2026
REPRESIÓN

CIDH denuncia violaciones de DDHH en misiones médicas de Cuba

El Código Penal cubano establece penas de entre tres y ocho años de prisión para los que abandonen una misión médica en el extranjero

Médicos cubanos en misión

Médicos cubanos en misión

AFP
&nbsp;Italia insiste &nbsp;en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.

 Italia insiste  en emplear médicos cubanos a pesar de que muchos utilizan esa vía para escapar de su país.

(YAMIL LAGE/AFP)
Médicos.cubanos en Brasil.&nbsp;&nbsp;

Médicos.cubanos en Brasil.  

AFP

LA HABANA.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denunció este martes en un informe graves violaciones de derechos humanos en las misiones médicas internacionales de Cuba, como retenciones de salarios de los participantes, amenazas de cárcel para quienes las abandonen o confiscación de pasaportes.

Esas misiones, creadas en los años 1960 por el régimen castrista, tomaron un giro más lucrativo a partir de los años 1990 y son hoy la principal fuente de divisas de la isla, indica el documento de la CIDH.

Lee además
Los apagones, el drama que viven a diario los cubanos.
CRISIS ELÉCTRICA

Cuba vive el Domingo de Resurrección en penumbras
Policías caminan cerca del Capitolio de La Habana, Cuba. 
DENUNCIA

Régimen de Cuba aumenta la represión y violaciones a la libertad religiosa, afirman las Damas de Blanco

Según estadísticas oficiales cubanas citadas en el informe, esas misiones aportaron 4,882 millones de dólares a la isla en 2022, el 69% de los servicios exportados por el país caribeño.

Los profesionales sanitarios que participan en ellas apenas reciben, sin embargo, entre el 2,5% y el 25% de lo que los países receptores pagan a Cuba por sus servicios, mientras que el Estado retiene el resto, de acuerdo con organizaciones de derechos humanos citadas en el informe.

"Costos básicos"

Como resultado, la CIDH concluye que el personal implicado "no dispondría de una remuneración que les permita subsistir dignamente" ni "cubrir los costos básicos de vida".

"Me daban un pequeño estipendio (cuatro dólares) y con eso no podía comprar nada. No me alcanzaba para azúcar y café (…) Solo hacía una comida al día", relató al organismo uno de los 71 profesionales entrevistados, cuya identidad fue protegida por temor a retaliaciones.

Represalias

Según el documento, el Estado cubano presiona al personal sanitario para que cumpla la misión hasta el final.

Quien abandona antes del plazo fijado con el país receptor puede ser declarado desertor o emigrado y perder así todos sus derechos en Cuba, incluidos los de propiedad sobre su vivienda, y ver cómo sus familiares sufren represalias, según el informe.

El Código Penal cubano establece penas de entre tres y ocho años de prisión para los que abandonen una misión en el extranjero, así como la imposibilidad de regresar a Cuba por ocho años.

La CIDH documenta también la confiscación del pasaporte de los participantes a su llegada al país de destino, así como la retención del dinero que cobraron en cuentas bancarias "congeladas" en Cuba, a las que solo pueden acceder si vuelven a la isla.

Varios entrevistados denunciaron extensas jornadas laborales, con guardias y horas extraordinarias no remuneradas y obligatorias, a las que, en ocasiones, se suma la obligación de desempeñar "tareas de carácter político" y labores docentes.

Represión

El personal de esas misiones no puede relacionarse libremente con personas del país donde trabajan ni con cubanos residentes allí, añade la CIDH, que entrevistó a participantes en misiones de 10 países de América (Bahamas, Brasil, Bolivia, Dominica, Ecuador, Guatemala, Jamaica, México, Santa Lucía y Venezuela) y de África, Oriente Medio y Asia.

A la luz de estos elementos, el organismo ve indicios compatibles con situaciones de trabajo forzoso y, en algunos casos, de trata de personas en las misiones médicas internacionales.

El 83% de los 61 testimonios que fueron recabados en países latinoamericanos proceden de Venezuela, uno de los países que más ha recurrido a las misiones cubanas desde 2003.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Contactos entre Cuba y EEUU avanzan sin agenda clara en medio de tensiones

María Corina Machado anuncia viaje a España para reunirse con la diáspora venezolana

Juez federal impide a defensa de Maduro compartir pruebas con Diosdado Cabello y otros acusados

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
TENSIONES

Trump sobre Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás

Néstor Olivares, de 50 años, acusado en este caso.
FRAUDE

Arrestan a contratista en Miami-Dade acusado de cobrar más de $200 mil por obra que nunca realizó

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto dicctador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), junto a su esposa Cilia Flores (izquierda), y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack , durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.
EEUU

Juez federal impide a defensa de Maduro compartir pruebas con Diosdado Cabello y otros acusados

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Negociaciones

Trump acepta extender su ultimátum contra Irán por dos semanas y anuncia un alto el fuego bilateral

El gobernador de Florida, Ron DeSantis.
MEDIDA CONTROVERSIAL

DeSantis firma ley que faculta a Florida para designar organizaciones terroristas nacionales

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Negociaciones

Trump acepta extender su ultimátum contra Irán por dos semanas y anuncia un alto el fuego bilateral

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
La congresista María Elvira Salazar y su rival demócrata Eliott Rodríguez.
ELECCIONES 2026

Salazar y Rodríguez miden fuerza financiera en el distrito 27 a la espera de informe clave ante la FEC

Richard Lamondin, candidato al Senado estatal de Florida.
ELECCIONES 2026

Demócrata de Miami abandona campaña al Congreso para disputar escaño clave del Senado de Florida

Dibujo realizado por la artista Jane Rosenberg donde aparece el depuesto dicctador de Venezuela, Nicolás Maduro (derecha), junto a su esposa Cilia Flores (izquierda), y sus abogados Mark Donnelly y Barry pollack , durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.
EEUU

Juez federal impide a defensa de Maduro compartir pruebas con Diosdado Cabello y otros acusados

El presidente de EEUU Donald J. Trump.
TENSIONES

Trump sobre Irán: Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás