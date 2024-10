Díaz Canel amenaza con reprimir a cubanos que protestan contra el mega apagón

Díaz-Canel, que reconoció que los cubanos están viviendo una "situación excepcional que está marcada por dos eventos fundamentales que son muy complejos", sostuvo que la situación de emergencia energética "tiene mucho que ver" con la imposibilidad de disponer de suministros estables de combustible para que el sistema opere a su capacidad completa y estabilidad.

Embed - EVTV on Instagram: "#EsNoticia | El dictador cubano, Miguel Díaz-Canel, amenazó a los ciudadanos que la isla que se manifiesten contra las fallas rotundas del sistema eléctrico y el apagón que lleva varios días azotando a los habitantes del país caribeño. "Existen los mecanismos para dar respuesta a cualquier inquietud, pero no vamos a permitir hechos vandálicos y mucho menos alterar la tranquilidad ciudadana de nuestro pueblo”, aseguró en un video publicado en X. . Déjenos saber su opinión en los comentarios . Recuerde seguir todos los detalles a través de nuestra señal #Envivo en EVTV.online y en nuestra APP EVTV PLUS . #NoticiasEVTV #Cuba #21Oct"