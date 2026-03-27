Suben tasas hipotecarias en EEUU: impacto en Miami 2026

MIAMI . – El aumento de las tasas de interés hipotecarias en Estados Unidos, que alcanzaron el 6.38% para préstamos a 30 años, comienza a impactar el mercado inmobiliario en Miami-Dade, donde pese al encarecimiento del crédito, las ventas y precios de viviendas mantienen un crecimiento sostenido.

Las tasas hipotecarias en EEUU registraron su cuarta semana consecutiva al alza, situándose en su nivel más alto desde septiembre de 2025.

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Según datos de Freddie Mac publicados este jueves 26 de marzo, la tasa promedio de una hipoteca fija a 30 años subió a 6.38%, frente al 6.22% de la semana anterior.

Aunque esta cifra sigue por debajo del 6.65% registrado hace un año, el incremento reciente representa un cambio significativo en el comportamiento tras haber caído por debajo del 6% hace apenas un mes.

Hipoteca a 15 años

El aumento también impactó las hipotecas a 15 años, comúnmente utilizadas para refinanciamiento. Estas subieron a 5.75%, frente al 5.54% de la semana anterior, lo que refleja un encarecimiento generalizado del crédito hipotecario.

Inflación y precio del petróle

Uno de los principales detonantes de la subida es el alza del petróleo, impulsado por tensiones geopolíticas, particularmente el conflicto con Irán, lo que eleva las expectativas de inflación.

Rendimiento del Tesoro a 10 años

Los especialista afirman que las tasas hipotecarias suelen seguir el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años, que subió a 4.39%, desde 4.26% la semana anterior, presionando al alza el costo de los préstamos.

Política monetaria y mercados financieros

Las decisiones de la Reserva Federal y las expectativas del mercado también juegan un papel clave en el comportamiento de las tasas. Además, la volatilidad reciente ha obligado a entidades como Fannie Mae y Freddie Mac a intervenir para estabilizar el mercado.

Impacto en compradores de vivienda

El incremento de tasas afecta el mercado inmobiliario. El costo mensual de las hipotecas aumenta, lo que reduce el poder adquisitivo de los compradores y limita el acceso a viviendas de mayor valor. Al mismo tiempo, muchos potenciales compradores optan por retrasar sus decisiones ante la incertidumbre del mercado.

A pesar de este escenario, las tasas actuales siguen siendo ligeramente más bajas que hace un año, lo que mantiene cierto atractivo para quienes cuentan con suficiente capacidad financiera.

Febrero: Mercado inmobiliario en Miami-Dade mantiene crecimiento

Según los datos de Miami Realtors, el mercado inmobiliario del sur de Florida, especialmente Miami-Dade, mostró resiliencia en febrero de 2026. Las ventas totales aumentaron un 9.6% interanual, pasando de 1.440 a 1.578 propiedades.

En el segmento de viviendas unifamiliares, las transacciones crecieron un 4.27%, mientras que las ventas de condominios registraron un incremento del 14.65%, consolidando una tendencia positiva en la actividad inmobiliaria.

El segmento de lujo también se mantiene sólido. Las ventas de propiedades valoradas en más de un millón de dólares experimentaron aumentos cercanos al 19% tanto en casas como en condominios, reflejando el dinamismo de los compradores de alto poder adquisitivo.

Asimismo, el mercado continúa atrayendo compradores internacionales, quienes representaron el 49% de las ventas de nuevas construcciones en el sur de Florida, evidenciando el atractivo global de Miami como destino inmobiliario.

Precios de viviendas en Miami: tendencia al alza con ajustes recientes

Casas unifamiliares

El precio medio de viviendas unifamiliares subió a $685.000, un aumento del 4.58% interanual.

Condominios

Aunque los precios de condominios han duplicado su valor en la última década, en febrero registraron una corrección, bajando de $455.000 a $410.000.

Inventario y oferta

Por su parte, en febrero último, el inventario total de viviendas cayó por primera vez desde septiembre de 2023, con una ligera disminución interanual. En el caso de las viviendas unifamiliares, la oferta aumentó moderadamente, mientras que el inventario de condominios disminuyó un 2.01%.

Esta reducción en la oferta, especialmente en el segmento de condominios, podría generar presión alcista en los precios en los próximos meses, en un contexto donde la demanda sigue activa.

Obstáculos estructurales en el mercado de Miami

Uno de los principales desafíos del mercado inmobiliario en Miami es el acceso limitado al financiamiento. Solo 21 edificios de condominios en el sur de Florida cuentan con aprobación para préstamos FHA, lo que representa apenas el 0.9% del total.

Esta situación restringe significativamente las opciones de compra para muchos compradores, especialmente aquellos que dependen de este tipo de financiamiento. A esto se suma que Florida exige un pago inicial del 25% en ciertos casos, muy por encima del 10% requerido en otros estados, lo que eleva aún más las barreras de entrada al mercado.

Perspectiva: tasas al alza, Live Local Act y mercado resiliente

Las previsiones apuntan a que las tasas hipotecarias podrían seguir aumentando en los próximos meses debido a factores geopolíticos y presiones inflacionarias. Sin embargo, el mercado inmobiliario de Miami continúa mostrando una notable resiliencia incluso en este entorno de financiamiento más costoso.

Parte de esta resistencia se explica por factores estructurales como la migración de capital desde estados con alta carga fiscal, el alto volumen de transacciones en efectivo y el sostenido interés de compradores internacionales.

A esto se suma el impacto de Live Local Act de Florida, una legislación que incentiva la construcción de viviendas asequibles al permitir a los desarrolladores mayor densidad si destinan al menos el 40% de las unidades a precios accesibles.

Los especialistas consideran que este impulso a la oferta, enfocado en el segmento multifamiliar, podría contribuir a aliviar en algo la presión sobre los precios y mejorar la accesibilidad en el mediano plazo en este tipo de viviendas.

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