EEUU flexibiliza sanciones para impulsar inversión en minería venezolana

WASHINGTON . - La Administración del presidente Donald Trump suavizó este viernes algunas sanciones sobre Venezuela para que empresas estadounidenses puedan firmar contratos e invertir en el sector minero del país sudamericano, incluido el oro.

La decisión se suma a las varias licencias que ha emitido el Departamento del Tesoro estadounidense en las últimas semanas para facilitar la participación de las empresas estadounidenses en los sectores del petróleo y del oro de Venezuela.

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La nueva licencia permite negociar y firmar contratos, bajo algunas condiciones, relacionados con nuevas inversiones en el sector minero, incluyendo el oro, una industria que estaba sancionada por Washington.

Los negocios pueden incluir la explotación minera, el procesamiento y refinación de minerales y la creación de empresas conjuntas.

Prohibición

La autorización prohíbe explícitamente realizar transacciones con personas o entidades vinculadas a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba y China.

Desde la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero en Caracas, la Administración de Trump y la cabecilla del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, han acercado posiciones y a principios de marzo restablecieron formalmente las relaciones diplomáticas entre ambos países, rotas desde 2019.

Según Trump, Estados Unidos ejerce un tutelaje sobre el mandato interino de Rodriguez, que ha acatado las exigencias de Washington para abrir el sector del petróleo y del oro de Venezuela a las empresas estadounidenses.

El pasado martes, el Gobierno de Trump relajó las sanciones para facilitar la próxima reapertura de la embajada de Venezuela en Estados Unidos.

FUENTE: Con información de EFE