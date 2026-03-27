viernes 27  de  marzo 2026
CONFLÍCTO

EEUU dice que México no solicitó ayuda para hallar barcos desaparecidos camino a Cuba

La Guardia Costera de EEUU confirmó que no fue solicitada su intervención durante el operativo liderado por México

El buque Maguro llega procedente de México con ayuda humanitaria como parte del convoy Nuestra América y atraca en el puerto de La Habana el 24 de marzo de 2026. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)

El buque Maguro llega procedente de México con ayuda humanitaria como parte del convoy Nuestra América y atraca en el puerto de La Habana el 24 de marzo de 2026. (Foto de ADALBERTO ROQUE / AFP)

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON. - La Guardia Costera estadounidense afirmó este viernes que México no ha solicitado colaboración para dar con los dos veleros que partieron de ese país hacia Cuba con ayuda humanitaria y cuyo paradero se desconoce por el momento.

"La Guardia Costera de Estados Unidos fue notificada ayer (jueves) por el Centro de Coordinación de Rescate de México sobre dos embarcaciones desaparecidas. En este momento, no se ha solicitado asistencia a la Guardia Costera de los Estados Unidos", explicó el organismo en un comunicado.

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"Nos mantenemos vigilantes y preparados para brindar apoyo en caso de que se solicite. La Armada de México encabeza la respuesta, en coordinación con la Guardia Costera de Cuba", añade el texto.

Las embarcaciones partieron el pasado 21 de marzo desde Isla Mujeres, en el Caribe mexicano, con ayuda humanitaria rumbo a La Habana, a donde tenían previsto llegar entre el 24 y el 25 de marzo.

Plan de búsqueda

Después de que se perdiera el contacto con ambos barcos, el jueves, la Secretaría de Marina (Semar) mexicana activó un plan de búsqueda y rescate para localizarlas estas embarcaciones en las que viajan nueve tripulantes de nacionalidad mexicana, cubana, polaca, francesa y estadounidense.

Los barcos iban presuntamente cargados con varias toneladas de ayuda humanitaria, que incluían alimentos, medicamentos y paneles solares y otros bienes que buscan aliviar la grave situación de escasez en Cuba.

Los dos veleros formaban parte de un convoy de ayuda para la isla, y un tercer buque que lo integra y que zarpó el pasado viernes desde Yucatán llegó sin contratiempos a La Habana el martes.

"transitaron con seguridad" hasta Cuba

Horas después, la Guardia Costera estadounidense confirmó que los dos veleros transitaron con seguridad hasta Cuba, descartando un incidente mayor. Según voceros del convoy, las embarcaciones contaban con tripulaciones experimentadas y equipos adecuados de navegación.

"La Guardia Costera de Estados Unidos recibió hoy a las 10H36 (14H36 GMT) un informe de que las dos embarcaciones transitaron con seguridad hasta Cuba", declaró Anthony Randisi, en un comunicado.

La armada mexicana no precisó la identidad ni las nacionalidades de los tripulantes.

FUENTE: Con información de EFE/AFP

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