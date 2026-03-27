Esposa de Maduro levantó en años del chavismo red para amasar poder y fortuna en Venezuela, según informe

Cilia Flores, junto a Nicolás Maduro (C) y al hijo de este Nicolás Maduro Guerra, en un mitin de campaña en Puerto Ordaz, estado Bolívar, Venezuela, el 6 de abril de 2013.

MIAMI .- Cilia Flores , quien está procesada en EEUU junto a su esposo Nicolás Maduro por narcoterrorismo, asentó durante 30 años las bases de un entramado en Venezuela que permitió al chavismo el control del poder , y fue clave para desmantelar las instituciones junto con familiares , según un informe de la ONG Transparencia Venezuela en el exilio.

La investigación “Cilia Flores: más de 30 años amasando poder con Chávez y Maduro” que este viernes dio a conocer la organización que monitorea la corrupción en el país, revela cómo la otrora “primera Combatiente” del chavismo consiguió tanto poder

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De ser la abogada de los golpistas encabezados por Chávez que intentaron derrocar al gobierno democrático en 1992 pasó a tener vínculos con más de un centenar de empresas, colocó a más de 30 parientes en cargos estratégicos y obtuvo mayor poder y control con el ascenso de Maduro a la presidencia en 2013.

Flores y Maduro salieron del poder en Venezuela el 3 de enero pasado, luego que una operación militar de EEUU los capturó en suelo venezolano para presentarlos ante la justicia estadounidense por una investigación por cargos de conspiración en narcotráfico desde 2020.

Cilia Flores, el poder tras el poder

El informe de la ONG señala que Flores forjó su lealtad hacia Hugo Chávez, comandante del Ejército, desde 1990 cuando fundó un círculo de derechos humanos que fue clave en la consecución del perdón presidencial de los golpistas en 1994

Según reportes, Flores había ocupado antes un cargo en una delegación policial de investigación.

Pero su papel fue determinante al lograr ser electa diputada y luego presidenta del parlamento entre 2006 y 2011.

“Fue protagonista en el desmantelamiento de la separación de poderes. Bajo su mando se aprobaron leyes habilitantes que permitieron a Chávez dictar más de 200 decretos-leyes que le permitieron gobernar sin control alguno”, indica la investigación.

Familiares en la red

Flores, proveniente de sectores populares, introdujo a familiares en la administración pública, afirma el informe

“Identificamos, al menos, 30 parientes en su círculo íntimo (aunque se habla de más de 40), de los cuales 17 han ocupado cargos públicos estratégicos, hasta donde sabemos. El nepotismo fue una práctica, un método de control institucional”.

El estudio identifica a entre las piezas clave del clan a Carlos Erik Malpica Flores, de quien se dice es su “sobrino preferido” y llegó a ocupar 16 cargos, en diversos órganos y entes, como la Asamblea Nacional, la Cancillería, la Vicepresidencia de la República, la Tesorería, y Pdvsa.

Otros sobrinos son Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, procesados por narcotráfico en EEUU y liberados en 2022 en un canje durante la administración Biden. “El caso expuso intentos de financiar campañas con dinero ilícito. Sin embargo, su red de influencias permaneció intacta”.

Otros familiares de Flores estuvieron ligados a organismos de seguridad y justicia que “han blindado áreas críticas de control ciudadano e identificación”, señala.

Justicia en Venezuela

Flores también habría ejercido influencia decisiva en la elección de magistrados y jueces que “garantizaron decisiones alineadas con el Ejecutivo”, sostiene la ONG en su informe

“Flores se convirtió en la ejecutora de la cooptación del Tribunal Supremo de Justicia y, así, de gran parte de la estructura del Estado. Entre 2014 y 2015, impulsó la designación de magistrados "exprés" para anular a la Asamblea Nacional que en 2015 tuvo mayoría opositora”.

Sin embargo, el poder de Flores no fue solamente político, asegura. Estaría vinculada a 122 empresas, muchas de ellas en sectores estratégicos y de operaciones internacionales, en más de 5 países.

“67 vinculadas con sus hijos Walter, Yosser y Yoswal Gavidia Flores; 30 vinculadas con su sobrina Iriamni Malpica Flores, y otras 25 vinculadas con su sobrino Carlos Erik Malpica Flores”.

“¿Su detención en EEUU detendrá definitivamente su influencia? ¿Saldrá, de alguna manera, bien librada?”, son interrogantes que Transparencia Venezuela plasma en su informe. “¿Se acabó la era Cilia Flores?”.

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FUENTE: Información de informe Transparencia Venezuela en el exilio red X