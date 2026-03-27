viernes 27  de  marzo 2026
POLÍTICA

Donalds reflexiona preocupado frente al impacto de sorpresivas derrotas republicanas en Florida

El aspirante a la gobernación de Florida advirtió sobre el peligro de las distracciones mediáticas tras recientes derrotas en las urnas; Donalds llamó a priorizar el trabajo territorial

Byron Donalds.

Byron Donalds.

Captura Youtube
Por Daniel Castropé

MIAMI.- El congresista y candidato a la gobernación de Florida Byron Donalds hizo un llamado urgente a su partido para retomar los fundamentos del trabajo electoral ante las sorpresivas victorias demócratas en dos recientes comicios especiales en el estado.

El legislador de Naples expresó preocupación por la falta de movilización de las bases ciudadanas y pidió a las filas conservadoras abandonar las distracciones digitales con el objetivo primordial de evitar futuras derrotas.

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El pronunciamiento de Donalds, favorito en las encuestas en la contienda por la gobernación floridana, reflejaría el temor a perder terreno político en un momento de transición de liderazgo republicano dentro del Congreso estatal.

Disputas mediáticas

En una entrevista difundida por su equipo de campaña, el candidato advirtió sobre el enorme daño causado por las denominadas "guerras de podcasts" entre figuras conservadoras y “opinadores pesimistas”.

Donalds dijo que considera “completamente irrelevantes” estos enfrentamientos virtuales para el éxito del partido y subrayó la urgencia de priorizar el despliegue territorial junto con iniciativas concretas para incentivar la participación ciudadana.

El político enfatizó a sus copartidarios la imposibilidad de dar por sentado el triunfo electoral con la sola emisión de anuncios televisivos o el envío de mensajes de texto masivos a los votantes.

Alarmas tras derrotas

Las declaraciones del congresista surgen justo después de los inesperados reveses electorales sufridos por el Partido Republicano a nivel estatal.

En el distrito senatorial 14, el demócrata Brian Nathan superó a la representante estatal republicana Josie Tomkow, mientras que en el distrito 87 de la Cámara de Representantes la demócrata Emily Gregory venció al conservador Jon Maples.

Este último resultado generó particular inquietud en la maquinaria republicana pues el candidato derrotado contaba con el respaldo directo del presidente Donald Trump.

Sombra de DeSantis

La situación actual evidenciaría tensiones internas agudizadas por la rígida postura del gobernador saliente, Ron DeSantis, ante estas recientes contiendas.

Diversos sectores de la derecha criticaron la ausencia del mandatario estatal en las campañas de los candidatos derrotados y reclamaron un mayor apoyo institucional para proteger la mayoría.

Por su parte, DeSantis optó por lanzar una advertencia a los miembros del partido e insinuó mayores obstáculos en las elecciones primarias y generales para quienes decidan apartarse de su agenda política.

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