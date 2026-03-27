Trump pide al Congreso "aprobar para todo el año" el aumento del etanol en la gasolina por la guerra

Fotografía que muestra precios en una estación de gasolina este martes, en Nueva York, Estados Unidos.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , solicitó al Congreso aprobar para todo el año que las gasolineras del país vendan combustible con más alta concentración de etanol, una medida de emergencia impuesta temporalmente para hacer frente al impacto de la guerra contra Irán y que beneficiará a los agricultores.

Frente a una representación de granjeros y agricultores de todo el país en la Casa Blanca, el mandatario anunció que "buscará acción por parte del Congreso para permitir (la gasolina ) E-15 todo el año".

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El jueves, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) ya eliminó, por la vía de emergencia, los requisitos de componentes volátiles para la gasolina en la época de verano y con mayor concentración de bioetanol, lo que podría contribuir a reducir en entre 10 y 30 céntimos por galón el precio de los combustible.

El precio de los combustibles ha subido alrededor de un 40% después de un mes de guerra contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel y la decisión de Teherán de cortar el tráfico a través del estrecho de Ormuz.

Trump aseguró este viernes que si el Congreso consigue pasar esa nueva ley para hacer la medida permanente, beneficiará a los consumidores y a los agricultores, que tendrán otra vía para vender su maíz para la obtención de biocombustibles.

Los agricultores y ganaderos son unas de los grupos que más apoyaron a Trump en las elecciones de 2024.

Pese a que la Casa Blanca ha asegurado que la guerra contra Irán solo durará unas pocas semanas, esta constituye una de las primeras medidas que busca mantener mediante el uso de exenciones de emergencia en el contexto del conflicto.

Gasolina sube

Los precios del petróleo repuntaron nuevamente el viernes por segunda sesión consecutiva, en un mercado preocupado por una prolongación de la guerra en Medio Oriente sin un avance diplomático tangible.

El barril de Brent del mar del Norte con plazo de entrega en mayo finalizó con una subida del 4,22%, hasta los 112,57 dólares.

En tanto, el West Texas Intermediate (WTI) estadounidense rozó los 100 dólares para terminar a 99,64 dólares, con un avance de 5,46%.

La decisión del presidente Donald Trump de aplazar otros diez días su ultimátum para la reapertura del estrecho de Ormuz, no bastó para calmar a los operadores.

"Significa que va a haber diez días adicionales de perturbaciones en Medio Oriente" para la circulación del crudo y sus derivados, comentó Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

"Para que los precios vuelvan a bajar, es necesario encontrar una salida al conflicto", estimó Lipow. "E incluso si hubiera un cese del fuego, ni siquiera es seguro que Irán deje pasar el petróleo por el estrecho de Ormuz", agrega.

De mantenerse así por varias semanas, el analista prevé que el WTI se acerque a los 120 dólares.

FUENTE: Con información de de EFE y AFP