miércoles 8  de  julio 2026
PRESO POLÍTICO

Dictadura de Cuba saca a Otero Alcántara de la prisión, se desconoce su paradero

"Hemos confirmado con su familia que no se encuentra en su vivienda en El Cerro", explica la nota firmada por las activistas y amigas del artista, Yanelys Núñez y Anamely Ramos,

Otero Alcántara es considerado un preso de conciencia por Amnistía Internacional

Otero Alcántara es considerado un preso de conciencia por Amnistía Internacional

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara, de 38 años, fue sacado de la prisión de Guanajay, en la provincia de Artemisa, informó un comunicado en la página oficial de Facebook del artista.

"Hemos confirmado con su familia que no se encuentra en su vivienda en El Cerro", explica la nota firmada por las activistas y amigas del artista, Yanelys Núñez y Anamely Ramos, reseña el portal web Martí Noticias.

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"Hasta este momento, desconocemos su paradero. No tenemos más información sobre dónde está ni bajo qué condiciones fue trasladado", indicaron.

Núñez explicó que supieron la información por otros reclusos de la prisión de máxima seguridad en la que se encontraba.

"Lo que sí hemos confirmado es que no está en su casa en El Cerro ni en San Isidro. Hasta que no tengamos noticias de primera mano lo damos como desaparecido", dijo.

Este mismo martes el embajador de Estados Unidos ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, reclamó la libertad del artista fundador del Movimiento San Isidro y condenado a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

"Luis Manuel Otero Alcántara. ¿Saben cuál fue su delito? Está en una prisión de máxima seguridad. Su delito, según el propio régimen, es la "expresión artística". Su delito es ser artista, señor Presidente", dijo Waltz en el foro más importante de ese organismo internacional.

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021, tras anunciar públicamente su intención de sumarse a las históricas protestas antigubernamentales que estallaron ese día en toda Cuba.

En junio de 2022 fue condenado, en un juicio celebrado a puerta cerrada.

El artista seleccionado por la revista Time en 2021 como una de las figuras más influyentes a nivel mundial, ha sido reconocido con prestigiosos premios internacionales que reconocen su creatividad y compromiso con el arte y la libertad.

Durante su encarcelamiento, Otero Alcántara recibió varios reconocimientos internacionales por su activismo, entre ellos el Premio a la Democracia 2026 de la National Endowment for Democracy, el Premio Rafto de Derechos Humanos y el Premio Václav Havel a la Disidencia Creativa.

El artista también fue incluido por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en su campaña de personas consideradas “detenidas injustamente". Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia.

Otero Alcántara extingue su sanción el próximo jueves 9 de julio. De acuerdo con el centro de asesoría legal Cubalex, el Tribunal Supremo Popular rechazó en abril un recurso presentado en favor del artista.

Con anterioridad, Cubalex había presentado un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Provincial Popular de Artemisa al sostener que el artista ya había cumplido la totalidad de la sanción si se computaban el tiempo de prisión preventiva y las reducciones de condena previstas en la legislación cubana. El recurso también fue desestimado.

FUENTE: Martí Noticias

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