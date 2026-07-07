martes 7  de  julio 2026
CRISIS ELÉCTRICA

Cuba: Tras diez horas de apagón nacional, la recuperación energética es parcial

Hasta el momento el régimen no ha explicado qué provocó la caída del sistema eléctrico ocurrida alrededor del mediodía del lunes, que dejó sin servicio a unos nueve millones de cubanos

El sol se pone en Cuba y La Habana va quedando a oscuras por un corte de luz el 26 de junio de 2024.&nbsp;

El sol se pone en Cuba y La Habana va quedando a oscuras por un corte de luz el 26 de junio de 2024. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Más de diez horas después del colapso total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN), Cuba continúa este martes inmersa en una recuperación parcial y sin que las autoridades hayan informado la causa de la tercera desconexión nacional registrada en lo que va de 2026.

El Ministerio de Energía y Minas aseguró en la madrugada en redes sociales que generan "de forma estable" las unidades de ENERGAS Boca de Jaruco y Varadero y que había comenzado el arranque de Mariel 5 y Habana 2. Según la entidad, también permanecen operativos microsistemas destinados a sostener servicios considerados vitales en todo el país, reseña el portal web Diario de Cuba

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De acuerdo con información difundida por la empresa estatal Unión Eléctrica (UNE), en La Habana solo se había restablecido el suministro a 48.252 clientes, el 5,6% de los 787.000 abonados de la capital. La empresa, citada por EFE, indicó que la reconexión se realiza de forma "gradual y progresiva", en función de las condiciones del sistema.

El director general de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas, Lázaro Guerra, explicó en la televisión oficial que comenzó el arranque de varias unidades generadoras en el occidente del país para "robustecer el sistema", paso necesario para energizar las deterioradas centrales termoeléctricas.

Mientras la población seguía sin electricidad en buena parte del país, el dictador Miguel Díaz-Canel atribuyó la crisis al embargo estadounidense. En un mensaje publicado en la red social X afirmó: "Mientras EEUU trata de inducir un estallido social por asfixia, al bloquear los accesos de combustible a Cuba, la UNE se moviliza para revertir la caída del SEN". También calificó de "heroico" el trabajo de los trabajadores eléctricos y denunció el "bloqueo energético" parcial que calificó de "genocida".

Sin embargo, hasta el momento el régimen no ha explicado qué provocó la caída del sistema eléctrico ocurrida alrededor del mediodía del lunes, que dejó sin servicio a unos nueve millones de cubanos y constituye el octavo apagón nacional en casi dos años.

La agencia española recordó que la recuperación del SEN depende de la creación de microsistemas o "islas" eléctricas que posteriormente se sincronizan para energizar las centrales termoeléctricas. En apagones nacionales anteriores, este proceso ha requerido más de 24 horas e incluso varios días.

Los especialistas también señalaron que anteriormente el restablecimiento podía acelerarse con el apoyo de centrales flotantes y motores de generación alimentados con diésel y fueloil. No obstante, esos equipos permanecen fuera de servicio por la falta de combustible.

La crisis energética se ha agravado durante los últimos meses con apagones que han alcanzado afectaciones simultáneas superiores al 70% de la demanda nacional. A ello se suma la salida por avería de la termoeléctrica Antonio Guiteras, el mayor bloque generador del país, que acumula 17 interrupciones en lo que va de año.

Los prolongados cortes eléctricos también han incrementado el malestar ciudadano. En las últimas semanas se han registrado apagones de más de 24 horas, e incluso de hasta 40 horas en zonas de La Habana, donde además se han reportado protestas pacíficas y cacerolazos.

Por su parte, la Embajada de Estados Unidos en La Habana emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos tras el colapso del SEN. La sede diplomática advirtió sobre posibles interrupciones en las comunicaciones, recomendó prepararse para cortes prolongados de electricidad y recordó que la red eléctrica cubana ha sufrido repetidos colapsos nacionales en los últimos 18 meses.

FUENTE: Diario de Cuba/EFE

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