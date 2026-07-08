miércoles 8  de  julio 2026
TRAS LAS REJAS

Arrestan a capitán de policía de North Miami Beach por presunto video voyeurismo

El jefe de la Policía de North Miami Beach, Juan Pinillos, anuncia su separación inmediata del cargo mientras avanzan la investigación penal y un proceso administrativo interno

El capitán de policía de North Miami Beach José Maya, de 40 años, fue arrestado acusado de voyeurismo.&nbsp;

El capitán de policía de North Miami Beach José Maya, de 40 años, fue arrestado acusado de voyeurismo. 

CORRECTIONS AND REHABILITATION
Diario las Américas | CÉSAR MENÉNDEZ
Por CÉSAR MENÉNDEZ

MIAMI.- El capitán de la Policía de North Miami Beach, José Maya, de 40 años, fue arrestado la noche del martes en cumplimiento de una orden judicial por un cargo de video voyeurismo, según registros del Centro Correccional Turner Guilford Knight (TGK), donde permanece detenido sin derecho a fianza.

Los registros de la cárcel indican que Maya fue ingresado alrededor de las 7:50 p.m. bajo el caso F26013317, con un cargo de video voyeurismo presuntamente cometido por una persona de 19 años o más que mantenía una relación familiar o de autoridad con la víctima. Hasta la mañana del miércoles, el oficial continuaba bajo custodia sin que se le hubiera fijado una fianza.

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Tras conocerse el arresto, el jefe del Departamento de Policía de North Miami Beach, Juan Pinillos, emitió una declaración oficial en la que expresó su decepción por el caso y anunció la separación inmediata del capitán de sus funciones.

North Miami Beach es una municipalidad de alrededor de 42.000 habitantes ubicada al norte de Miami Beach, en el sur de Florida.

Apartado de sus funciones

"Estoy profundamente decepcionado por el arresto de uno de nuestros capitanes de policía. Estas acusaciones son sumamente preocupantes y representan una grave violación de la confianza del público", afirmó Pinillos.

El jefe policial precisó que el empleado fue relevado de sus funciones mientras avanzan tanto el proceso penal como la investigación administrativa interna del departamento.

"Estamos cooperando plenamente con la Oficina del Sheriff de Miami-Dade y tomaremos las medidas administrativas que correspondan con base en los hechos que se determinen durante ambas investigaciones y de conformidad con la ley estatal", señaló.

Transparencia y colaboración

Pinillos también reafirmó el compromiso del departamento con la transparencia y la rendición de cuentas.

"Seguimos comprometidos con la transparencia, la rendición de cuentas y con exigir a todos los miembros de este departamento, sin importar su rango, los más altos estándares profesionales", concluyó.

En un comunicado previo, el Departamento de Policía de North Miami Beach había informado que estaba al tanto del arresto de uno de sus capitanes y reiteró su compromiso con "la transparencia, la rendición de cuentas y el mantenimiento de los más altos estándares profesionales para nuestra comunidad".

Hasta el momento, las autoridades no han divulgado detalles adicionales sobre los hechos que dieron origen a la orden de arresto ni sobre la presunta víctima. El caso permanece bajo investigación.

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