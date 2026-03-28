Jefes de la prisión amenazan de muerte a Otero Alcántara y a otros presos políticos

LA HABANA -- Agentes de la Seguridad del Estado y autoridades carcelarias amenazaron a los presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara , Daniel Alfaro Frías y Jorge Ayala en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa.

Daniel Alfaro Frías denunció los hechos a través de una llamada telefónica a Martí Noticias . Según su testimonio, oficiales del Departamento 21 y el encargado de Prisiones en la provincia, Javier Reboso, realizaron una inspección en las celdas.

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Durante la inspección, los agentes confrontaron a Luis Manuel Otero Alcántara.

“Estuvieron provocando a Alcántara... entraron en debate y lo amenazaron que con una AKM le venían a matar. Dijeron que porque Alcántara le dijo que si con cuatro AKM ellos pensaban en repeler un ataque de cualquier otro país”, explicó Alfaro.

Ante este cuestionamiento del artista sobre la capacidad militar, los oficiales respondieron directamente: "Con una de esas mismas AKM que tú dices, venimos aquí, pero te vamos a matar aquí'".

Alfaro de 62 años también denunció advertencias sobre su integridad física ante posibles escenarios de intervención extranjera. "Fui amenazado, que si los americanos llegan aquí a Cuba, ellos lo primero que van a hacer es matarnos a nosotros", afirmó a Martí Noticias.

Daniel Alfaro Frías, integrante del movimiento "Opositores por una Nueva República", cumple una condena de nueve años por delitos de asociaciones y manifestaciones ilícitas tras ser detenido en San Antonio de los Baños en 2024.

Por su parte, Luis Manuel Otero Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, cumple una sentencia de cinco años desde junio de 2022. Fue arrestado el 11 de julio de 2021 cuando intentaba sumarse a las protestas populares de carácter antigubernamental que tuvieron lugar en Cuba ese día.

Alfaro concluyó su reporte alertando sobre la situación de vulnerabilidad en el penal: "Los presos políticos hoy en día estamos en peligro para la vida aquí en la prisión, por lo menos aquí en la prisión de Guanajay".

FUENTE: Martí Noticias