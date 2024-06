Dictadura envía 70 médicos cubanos más a Italia, pese a fuertes críticas

El gobernador de Calabria, Roberto Occhiuto, al hacer el anuncio dijo que se están realizando los trámites para facilitar la llegada de nuevos especialistas en áreas como urgencias, ginecología, ortopedia, radiología, cardiología y pediatría desde Cuba.

El pediatra Iván Martínez, coordinador del equipo en Crotone, dijo que aunque inicialmente “no fue fácil, los médicos cubanos, con sus habilidades, superaron toda desconfianza y la experiencia hasta ahora es extraordinaria”.

Como parte del acuerdo firmado en 2022 entre Italia y la dictadura para la contratación de 500 médicos, el primer grupo de 51 galenos cubanos llegó a Calabria en diciembre de 2022. Posteriormente, se sumaron 120 en agosto de 2023 y otros 106 en enero de este año. Actualmente, el grupo está compuesto por 274 médicos, y tras la próxima llegada de 70, la cifra aumentará a 344, con la previsión de alcanzar los 500 a finales de año. Este incremento permitirá ampliar el servicio en 27 hospitales de las cinco provincias calabresas: Catanzaro, Cosenza, Crotone, Reggio Calabria y Vibo Valentia.

Desde que se hizo público el acuerdo con La Habana, Occhiuto ha sido criticado por italianos que argumentan que muchos médicos nacionales están sin trabajo, mientras se contratan profesionales extranjeros. Además, se ha denunciado su complicidad con el régimen cubano, que envía a los especialistas en condiciones de explotación laboral.

Entre las organizaciones que denuncian estos acuerdos se encuentra Prisoners Defenders, que ha condenado a los gobiernos de México, Italia y Qatar por contratar a profesionales cubanos en “condiciones de esclavitud”. En un informe, Prisoners Defenders señaló que las condiciones contractuales de los médicos cubanos en el exterior violan las normas internacionales del trabajo, sometiéndolos a leyes que “ultrajan la condición humana hasta límites medievales en cuanto a servidumbre, esclavitud y trata de seres humanos”.

En el caso de Italia, Roberto Occhiuto ha transgredido las normas de trabajo de la Organización Internacional del Trabajo, de la Unión Europea y de la República de Italia al contratar una brigada médica cubana que opera bajo una legislación esclavista, permitiendo al régimen confiscar el 75% de los salarios. Cada médico le cuesta a Calabria 4.700 euros, pero los médicos cubanos solo reciben 1.200 euros en Italia como “reembolso de gastos”, exento de impuestos, mientras el resto, 3.500 euros, es pagado directamente al régimen cubano.

En reciente entrevista con CubaNet, el doctor Eugenio Corcioni, presidente del Colegio de Médicos de Cosenza, explicó que en Italia no se ha reconocido adecuadamente el título de los médicos cubanos, lo que no garantiza la seguridad de los ciudadanos. Además, señaló que los médicos cubanos no conocen el idioma ni la tecnología local, y están sometidos a estricta vigilancia y un reglamento disciplinario feroz.

