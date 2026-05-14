Kate Middleton concluye visita a Italia con clase de preparación de pasta

Kate Middleton saluda a su llegada al palco real en la cancha central para el partido final de tenis individual femenino entre la polaca Iga Swiatek y la jugadora estadounidense Amanda Anisimova en el All England Lawn Tennis and Croquet Club en Wimbledon, el 12 de julio de 2025.

REGGIO EMILIA.- La princesa de Gales cerró este jueves una visita a Italia con una clase de elaboración de pasta, en su primera visita oficial al extranjero desde que le diagnosticaron cáncer en 2024.

Kate preparó 'tortelli', una especialidad regional similar a los ravioles, en un hotel rural cerca de la ciudad de Reggio Emilia.

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Con un gesto algo inseguro, la princesa de Gales trabajó la masa, puso el relleno y recortó las piezas de pasta mientras el chef Iván Lampredi la asistía.

"Perdón, voy muy lenta", se la oyó decir en un momento. "No se preocupe", le respondió Lampredi cuando ella cortaba la pasta.

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Más temprano, Kate Middleton visitó un jardín de infantes que aplica el aprendizaje basado en la naturaleza y un centro que enseña a niños sobre reciclaje.

La visita de la princesa, cuyo esposo, el príncipe William, es el heredero al trono británico, se centró en la educación en la primera infancia.

El tema es muy cercano al corazón de la princesa, madre de tres hijos: George, de 12 años; Charlotte, de 11; y Louis, de ocho.

Kate, como se la conoce ampliamente, fue recibida por cientos de personas que la aclamaban en Reggio Emilia al inicio de su visita, el miércoles.

Salud

El último viaje oficial de Kate al extranjero ocurrió en diciembre de 2022, cuando viajó con William a Boston, en Estados Unidos, para la entrega del premio medioambiental Earthshot.

En marzo de 2024 anunció que le habían diagnosticado cáncer, sin revelar de qué tipo, y que había comenzado la quimioterapia.

En enero de 2025 anunció que el cáncer estaba en remisión y, desde entonces, ha ido retomando poco a poco sus funciones públicas como miembro de la familia real.

En 2021 creó el Royal Foundation Centre for Early Childhood, con el objetivo de destacar la importancia de los primeros años de vida de un niño.

FUENTE: AFP