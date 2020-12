Diputada Solórzano exhorta a los venezolanos a seguir luchando por la libertad

“Hoy enfrentamos una batalla más. Todo esto significa que nuestra obligación patria es seguir luchando hasta alcanzar la libertad. El 2021 por su parte, no será menos difícil. La libertad aún no llega, pero, debemos ir juntos a por ella. Cada paso que damos es esencial para lograrla. Pero los venezolanos somos capaces de eso y más, nos guía el tricolor nacional y el significado que al amarillo, azul y rojo dieron Miranda y Clemente”, sentenció Solórzano.

Y continuó "por ello, amigos, los invito a luchar juntos. A unirnos, pero de verdad y no solo para una foto, a entender que no basta sólo con un grupo que se sienta o crea dueño de la representación de la oposición a la dictadura, sino que por el contrario, nos necesitamos todos. Que los intereses particulares no están por encima de los de Venezuela y no hay nadie dueño o dueña de la verdad o de la dignidad".

La diputada hizo votos para que todos quienes se oponen al régimen de Maduro "entendamos que ese es nuestro único adversario y dediquemos cada respiro, cada aliento justo a eso, a oponernos a la dictadura y no a oponernos a nosotros mismos".

Invitó que "que la crítica constructiva y la transparencia en nuestras actuaciones sean bienvenidas y marquen nuestros caminos".

Asimismo, Solórzano agradeció a sus colegas diputados de la Asamblea Nacional por su "valentía durante estos 5 años", pues "no se doblegaron ni se vendieron al régimen. Toda mi admiración para cada uno de ellos".

"A los demás, los que traicionaron a sus electores, al país y los principios democráticos, la historia los juzgará y con toda seguridad la vergüenza de no poder ver a sus hijos a la cara con orgullo o la certeza de no poder ser jamás un ejemplo a seguir, con toda seguridad los acompañará por siempre", añadió.

Solórzano concluyó que "sin duda hay quienes prefieren otros caminos sin comprender que no está la libertad en la convivencia acomodaticia con el régimen, que permite solo amalgamar la situación particular de quien se preste para ello, sino que lo importante es el país".