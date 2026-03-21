El Mariachi Reyna de Los Ángeles entra al Salón de la Fama de California

LOS ÁNGELES.- El Mariachi Reyna de Los Ángeles, el primer conjunto de mariachi integrado exclusivamente por mujeres en Estados Unidos, fue incluido en el Salón de la Fama de California, que honra a personalidades que dejan una huella positiva en el llamado Estado Dorado.

El grupo fue incluido, junto a otras ocho personalidades, en la 19ª generación del Salón de la Fama de California, que incorpora a pioneros cuyos logros encarnan “el espíritu de resiliencia y creatividad” de California, destacó el California Museum.

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“Estos homenajeados nos recuerdan que la innovación y la valentía florecen cuando las personas son impulsadas por quienes las rodean… sus historias no solo celebran los logros individuales, sino que también reflejan el poder de California para inspirar, abrir puertas y reimaginar lo que es posible para las generaciones venideras”, dijo en un comunicado el gobernador de California, Gavin Newsom.

Los galardonados de este año también han puesto de relieve a Los Ángeles como un centro global de cultura e innovación.

Fundado en 1994, el Mariachi Reyna de Los Ángeles ha grabado tres álbumes y compartido escenario con músicos de renombre mundial como Vicki Carr, Guadalupe Pineda y Lucha Villa.

Arnold Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Carl Lewis , John L. Burton, Riane Eisler, Janet Evans, Nobuyuki Matsuhisa y Terry McMillan completan la lista de los homenajeados en 2026.

El Salón de la Fama de California se estableció en 2006 y los seleccionados, que en general ya suman cerca de 200 personalidades, fueron elegidos este año por Newsom y su esposa, Jennifer Siebel Newsom.

FUENTE: EFE