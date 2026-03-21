Impacto de misiles desde Irán deja más de 100 heridos en Israel

Personal de seguridad, rescate y paramédicos israelíes trabajan en el lugar del impacto directo de un misil iraní en Arad, Israel, el 22 de marzo de 2026. Según un portavoz del servicio de ambulancias Magen David Adom (MDA), 75 personas fueron atendidas y trasladadas a hospitales.

MIAMI. - De acuerdo con un reporte de Fuente Latina, más de 100 personas resultaron heridas tras el impacto de un misil en áreas residenciales de Arad, al sur de Israel , en un episodio que vuelve a situar a la población civil en el centro de una escalada que no da tregua.

Un proyectil impactó directamente en edificaciones habitadas, dejando estructuras severamente dañadas, fachadas colapsadas y viviendas expuestas. En cuestión de minutos, la escena quedó dominada por el sonido de sirenas, el despliegue de equipos de rescate y la incertidumbre de quienes intentaban entender la magnitud de lo ocurrido.

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Las labores de emergencia se concentraron en la búsqueda de personas atrapadas y la atención de heridos, algunos con lesiones de gravedad. La respuesta hospitalaria en la zona sur se activó bajo protocolos de múltiples víctimas, en un intento por absorber el impacto inmediato del ataque.

Embed - Iranian missile slams building in southern Israel

Más allá de las cifras, lo ocurrido deja una imagen difícil de ignorar: edificios abiertos como heridas, pertenencias al descubierto y familias enfrentando, de forma abrupta, las consecuencias de un conflicto que se traslada sin filtro al entorno cotidiano.

Hasta el momento, no se ha confirmado de forma definitiva la existencia de víctimas fatales.

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El episodio se inscribe en un contexto de creciente tensión regional, donde los intercambios de ataques han elevado el nivel de confrontación y reducido los márgenes de contención.

En Arad, en plena madrugada, el análisis geopolítico queda en segundo plano. Lo que prevalece es la urgencia, el desconcierto y la evidencia de que, una vez más, la línea entre frente de guerra y vida civil se ha desdibujado.

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