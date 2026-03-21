sábado 21  de  marzo 2026
ESCALADA BÉLICA

Impacto de misiles desde Irán deja más de 100 heridos en Israel

El ataque alcanzó zonas residenciales en el sur del país y provocó escenas de destrucción mientras equipos de emergencia atendían a decenas de víctimas entre los escombros

Personal de seguridad, rescate y paramédicos israelíes trabajan en el lugar del impacto directo de un misil iraní en Arad, Israel, el 22 de marzo de 2026. Según un portavoz del servicio de ambulancias Magen David Adom (MDA), 75 personas fueron atendidas y trasladadas a hospitales.&nbsp;

Personal de seguridad, rescate y paramédicos israelíes trabajan en el lugar del impacto directo de un misil iraní en Arad, Israel, el 22 de marzo de 2026. Según un portavoz del servicio de ambulancias Magen David Adom (MDA), 75 personas fueron atendidas y trasladadas a hospitales. 

EFE/EPA/ABIR SULTAN
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI. - De acuerdo con un reporte de Fuente Latina, más de 100 personas resultaron heridas tras el impacto de un misil en áreas residenciales de Arad, al sur de Israel, en un episodio que vuelve a situar a la población civil en el centro de una escalada que no da tregua.

Un proyectil impactó directamente en edificaciones habitadas, dejando estructuras severamente dañadas, fachadas colapsadas y viviendas expuestas. En cuestión de minutos, la escena quedó dominada por el sonido de sirenas, el despliegue de equipos de rescate y la incertidumbre de quienes intentaban entender la magnitud de lo ocurrido.

Lee además
Una imagen de un video tomada de material difundido por el ejército israelí el 1 de marzo de 2026, muestra los ataques a gran escala en la sede del régimen terrorista iraní en Teherán el 1ro de marzo.
CONFLICTO

Israel asegura haber iniciado ataques contra objetivos de régimen iraní en el este de Teherán
Imagen referencial a la bandera de Irán.
RECHAZO

Denuncian campaña de desinformación de Irán contra EEUU e Israel

Las labores de emergencia se concentraron en la búsqueda de personas atrapadas y la atención de heridos, algunos con lesiones de gravedad. La respuesta hospitalaria en la zona sur se activó bajo protocolos de múltiples víctimas, en un intento por absorber el impacto inmediato del ataque.

Embed - Iranian missile slams building in southern Israel

Más allá de las cifras, lo ocurrido deja una imagen difícil de ignorar: edificios abiertos como heridas, pertenencias al descubierto y familias enfrentando, de forma abrupta, las consecuencias de un conflicto que se traslada sin filtro al entorno cotidiano.

Hasta el momento, no se ha confirmado de forma definitiva la existencia de víctimas fatales.

Embed

El episodio se inscribe en un contexto de creciente tensión regional, donde los intercambios de ataques han elevado el nivel de confrontación y reducido los márgenes de contención.

En Arad, en plena madrugada, el análisis geopolítico queda en segundo plano. Lo que prevalece es la urgencia, el desconcierto y la evidencia de que, una vez más, la línea entre frente de guerra y vida civil se ha desdibujado.

Embed
Embed - Breaking: Hundreds injured in Iranian missile attack. Pray for Israel.

Temas
Te puede interesar

Israel aumenta significativamente junto con EEUU ataques en Irán, a partir de este domingo

¿Puede EEUU en caso de vital emergencia contar con la OTAN?

El oro cae más de 4,5% y la plata 6,5% ante la subida de bonos y del dólar

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial a la bandera de Irán.
RECHAZO

Denuncian campaña de desinformación de Irán contra EEUU e Israel

El portaaviones más grande y poderoso del planeta, el USS Gerald Ford
ANáLISIS

¿Puede EEUU en caso de vital emergencia contar con la OTAN?

El actor estadounidense Nicholas Brendon.
OBITUARIO

Muere el actor Nicholas Brendon, famoso por su papel en "Buffy, la cazavampiros"

El Mariachi Reyna de Los Ángeles. 
MÚSICA

El Mariachi Reyna de Los Ángeles entra al Salón de la Fama de California

Álex Saab creó todo un entramado de empresas falsas y para la corrupción dentro y fuera de Venezurla (AFP)
CORRUPCIÓN

¿Por qué el testimonio de Saab sería clave en pesquisa sobre dinero robado?

Te puede interesar

Personal de seguridad, rescate y paramédicos israelíes trabajan en el lugar del impacto directo de un misil iraní en Arad, Israel, el 22 de marzo de 2026. Según un portavoz del servicio de ambulancias Magen David Adom (MDA), 75 personas fueron atendidas y trasladadas a hospitales.  video
ESCALADA BÉLICA

Impacto de misiles desde Irán deja más de 100 heridos en Israel

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Agentes del Departamento de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Ronald Reagan en Arlington, Virginia.
Política y Economía

Tras más de un mes, demócratas mantienen bloqueo a fondos de seguridad nacional

Álex Saab creó todo un entramado de empresas falsas y para la corrupción dentro y fuera de Venezurla (AFP)
CORRUPCIÓN

¿Por qué el testimonio de Saab sería clave en pesquisa sobre dinero robado?

La Reina Sofía comparte con los asistentes en un evento en la Torre de la Libertad, en Miami. 
MEMORIA HISTÓRICA

La Reina Sofía encabeza en Miami una cita clave para reescribir el papel de España en la independencia de Estados Unidos

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados, en Madrid (España), a 10 de marzo de 2021. 
POLÉMICA

Intelectuales y artistas cubanos rechazan que Pablo Iglesias vea la isla como un parque temático