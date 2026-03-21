Silvio Rodríguez ya tiene su AKM para enfrentar a EEUU, "por si se lanzan"

MIAMI. Este viernes, 20 de marzo, el cantautor afín al régimen, Silvio Rodríguez , vio cumplida su petición de tener un fusil de asalto ruso , aunque no ha podido encontrar su Unicornio Azul.

En el acto, en el Día Nacional de la Defensa, se concretó la entrega del fusil AKM-47 a Rodríguez, quien lo recibió de manos del ministro de la Defensa cubano, Álvaro López Miera, y con presencia del gobernante Miguel Díaz-Canel, así lo reseñó Diario Cuba.

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El miércoles pasado, Rodríguez publicó en su blog Segunda Cita la petición del armamento para defender a Cuba, “si se lanzan los militares de EEUU”.

"El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias otorga al cantautor Silvio Rodríguez una réplica del fusil AKM y su fusil de combate en cumplimiento de su noble y revolucionario reclamo", indicó el organismo en su perfil de Facebook.

El fusil le fue entregado "en justo reconocimiento a su patriótica disposición de empuñar las armas para defender la Patria ante cualquier agresión del Gobierno de EEUU".

Asimismo, el MINFAR resaltó que la actitud de Rodríguez “adquiere una dimensión paradigmática”.

Además, el organismo armado destacó que la entrega se realiza "en contexto de la guerra de todo el pueblo, como expresión fehaciente de nuestra filosofía de lucha, concepto que consagra la participación de cada cubano en la defensa de la Patria".

Narrativa de la resistencia

La petición del trovador oficialista llega en medio del incremento de la confrontación verbal entre Washington y La Habana, luego de que Donald Trump señalara que espera tener “el honor de tomar Cuba”.

La entrega del arma al trovador se enmarca en la narrativa de resistencia y confrontación que ha vuelto a dominar el discurso oficial del régimen.

"Tomar Cuba de alguna forma, ya sea que la libere, la tome... Creo que podría hacer lo que quisiera con ella. Es una nación muy debilitada ahora mismo. Lo fueron por mucho tiempo", afirmó Trump el lunes, a lo que Díaz-Canel respondió que, de hacerlo, encontraría “una resistencia inexpugnable”.

De acuerdo con el presidente de EEUU, la isla tuvo “líderes muy violentos. Castro fue un líder muy violento. Su hermano es un líder muy violento. Extremadamente violento. Así es como gobernaron, con violencia”. El belicismo en la propaganda de La Habana, le estaría dando la razón.

Así, mientras apuesta por un obsoleto militarismo escenificado, el régimen sigue sin dar soluciones a los cubanos frente a los prolongados apagones y el resquebrajamiento integral de la sociedad cubana. En este contexto, además, Rodríguez olvida sus ligerísimas críticas del pasado reciente y se suma con todo a la propaganda del régimen, como ha hecho durante décadas, editorializa Diario Cuba.

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FUENTE: Con información de Diario Cuba