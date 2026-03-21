Venezuela declara el 17 de marzo como Día Nacional del Béisbol tras su histórico título mundial

El impacto del título de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol sigue generando consecuencias, ahora también a nivel simbólico: el país tendrá oficialmente su Día Nacional del Béisbol.

La presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció que el 17 de marzo será la fecha destinada a conmemorar la histórica victoria de la selección nacional, que conquistó por primera vez el torneo tras vencer a Estados Unidos en la final.

Un título que marcó un antes y un después

La victoria 3-2 en Miami no solo representó el primer campeonato mundial para Venezuela en este torneo, sino también uno de los mayores hitos deportivos en la historia del país.

El equipo dirigido por Omar López firmó un recorrido memorable, eliminando a potencias como Japón y consolidando una generación que ya es considerada dorada dentro del béisbol venezolano.

Figuras como Ronald Acuña Jr., Luis Arráez y el MVP Maikel García fueron claves en un campeonato que desató celebraciones dentro y fuera del país.

Un homenaje que nace desde el propio vestuario

La iniciativa de inmortalizar este logro también tendrá un espacio físico. Rodríguez anunció la creación de un “Paseo de las Estrellas” en Caracas, donde se reconocerá a los protagonistas de la conquista.

La idea surgió a partir de una propuesta del propio Acuña Jr., quien compartió en redes sociales una imagen del Paseo de la Fama de Hollywood con el mensaje de replicar algo similar en Venezuela, incluyendo a todos los jugadores que hicieron historia.

El béisbol, más que un deporte en Venezuela

Más allá del decreto, la medida refleja el peso cultural del béisbol en el país. La conquista del Clásico logró algo poco común: unir a millones de venezolanos alrededor de una misma emoción, dentro y fuera de sus fronteras.

El 17 de marzo pasa así a convertirse en una fecha que no solo recuerda un título, sino que celebra la identidad beisbolera de toda una nación.