domingo 22  de  marzo 2026
SEGURIDAD

Trump anuncia despliegue de ICE este lunes en los atascados aeropuertos de EEUU

ICE viene a ayudar en los controles de seguridad, pues la TSA se encuentra inactiva porque el Gobierno estadounidense sigue inmerso en un cierre parcial

Para mayor comodidad, las autoridades aconsejan llegar antes de lo habitual y así evitar conglomeraciones.

Para mayor comodidad, las autoridades aconsejan llegar antes de lo habitual y así evitar conglomeraciones.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El jefe de seguridad fronteriza de Estados Unidos, Tom Homan, confirmó que este lunes 23 de marzo comenzará el despliegue de los agentes del cuestionado Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en los aeropuertos del país para paliar la ausencia de personal de seguridad por una crisis presupuestaria.

Homan confirmó este domingo a la cadena CNN lo que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya avanzó a última hora del pasado sábado y de nuevo hace unas horas: la intervención directa del ICE en los procedimientos de los controles de seguridad para los pasajeros, una tarea desempeñada habitualmente por empleados de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA).

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Sucede, no obstante, que la TSA, que, como el ICE, depende del Departamento de Seguridad Nacional, se encuentra ahora mismo inactiva porque el Gobierno estadounidense sigue inmerso en un cierre parcial que ha imposibilitado el pago de sus salarios desde mediados de febrero.

Las ausencias se han mantenido desde entonces por encima del 9% y más de 350 agentes han renunciado desde que comenzó el cierre, de acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional.

"El lunes", escribió finalmente Trump este domingo, en su plataforma Truth Social, el ICE acudirá a los aeropuertos para ayudar a nuestros maravillosos agentes de la TSA que han permanecido en sus puestos "a pesar de que los demócratas de la izquierda radical, que solo se centran en proteger a los criminales más duros que han entrado ilegalmente en nuestro país, están poniendo en peligro a Estados Unidos al retener un dinero acordado hace mucho tiempo".

FUENTE: EUROPA PRESS

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