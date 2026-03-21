sábado 21  de  marzo 2026
RÉGIMEN

Los cambios en Cuba deben ser antes de noviembre, señala el periodista y escritor Yoe Suárez

Yoe Suárez hace la advertencia porque para esa fecha están programadas las elecciones de medio término en EEUU

El periodista y escritor Yoe Suárez pide acelerar eventos en Cuba, porque el régimen de la isla es experto en ganar tiempo. (DLA)

El periodista y escritor Yoe Suárez pide acelerar eventos en Cuba, porque el régimen de la isla es experto en ganar tiempo. (DLA)

Yoandy Castañeda/DLA
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI. El periodista y escritor cubano Yoe Suárez considera que los cambios en Cuba se deben dar antes de noviembre, cuando son las elecciones de medio término en Estados Unidos.

Suárez fue entrevistado por el programa Uforia de Univisión sobre las transformaciones que se deben dar en la isla para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes.

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“Va a ser este el año del cambio. Debe ser antes de noviembre. El régimen cubano tiene mucha esperanza de que los demócratas ganen, como ocurre siempre, es relativamente normal. Lo extraordinario, sería que en una elección de medio término el gobierno, el partido gobernante ganara una mayoría en las dos cámaras. Es lo normal, generalmente las pierden”. “Va a ser este el año del cambio. Debe ser antes de noviembre. El régimen cubano tiene mucha esperanza de que los demócratas ganen, como ocurre siempre, es relativamente normal. Lo extraordinario, sería que en una elección de medio término el gobierno, el partido gobernante ganara una mayoría en las dos cámaras. Es lo normal, generalmente las pierden”.

Dentro de su análisis, explicó que habría que ver por cuánto tiempo, si mucho o poco, se puede negociar con algunos demócratas con sentido común para mantener la presión sobre estos regímenes que hacen el vecindario mucho más invivible para Estados Unidos.

Recordó que hay bases chinas de radares en Cuba, la influencia del espionaje ruso e iraní, y que también hay relaciones hasta con Hezbolá y con grupos islamistas en Medio Oriente.

“O sea, es un problema Cuba para la seguridad nacional de los Estados Unidos y está en el interés nacional de EEUU, especialmente, del movimiento America First, que es el alma de la gran alianza, la gran coalición que llevó a Trump a una victoria en su segundo término. Está en el interés de esa alianza y de los Estados Unidos que haya un vecindario mucho más seguro. Para eso, Cuba debe caer. Ahora, si cae este año, debe caer antes de noviembre o los grandes cambios deben ocurrir antes de noviembre”.

Desde su punto de vista, Marco Rubio, secretario de Estado, está junto con su equipo en una carrera contra reloj para resolver el tema Cuba.

“El régimen lo sabe. Ahora acaban de recibir una flotilla, que es básicamente un balón de oxígeno flotante para el régimen, de oxígeno político, de capital político y también, las cosas que le llevan, alimentos y eso, que sabemos que no van a llegar a las madres necesitadas de los barrios y a los desamparados de ese 89% de la población cubana que está bajo el límite de la pobreza”. “El régimen lo sabe. Ahora acaban de recibir una flotilla, que es básicamente un balón de oxígeno flotante para el régimen, de oxígeno político, de capital político y también, las cosas que le llevan, alimentos y eso, que sabemos que no van a llegar a las madres necesitadas de los barrios y a los desamparados de ese 89% de la población cubana que está bajo el límite de la pobreza”.

Para Suárez se han caído muchas caretas con esa flotilla de ayuda humanitaria. Citó como ejemplo a la activista ambiental sueca Greta Thunberg, que, de acuerdo con su opinión, hizo su carrera política pidiéndole a los países no quemaran más combustibles fósiles. “Ahora, se está quejando con los Estados Unidos de que no deja que Cuba queme combustibles fósiles, después del bloqueo de petróleo que los Estados Unidos impuso sobre Cuba. Este sí es un bloqueo real, no ese que dicen ellos que tienen desde hace 60 años, que es un embargo sencillamente. Pero el bloqueo real es el que Estados Unidos le puso al petróleo para Cuba desde enero”.

Para finalizar la entrevista, señaló que: “La verdad es que son momentos en los cuales se están cayendo caretas y en los cuales, es importante que haya una aceleración de los eventos porque efectivamente el régimen es muy experto en comprar tiempo, muy muy experto en eso”.

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FUENTE: Redacción

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