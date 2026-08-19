Una cubana convierte la adversidad en una plataforma de éxito en EEUU

MIAMI.- La historia de Leydis Aragón es un testimonio de resiliencia y visión. Nacida en Cuba, emigró a Estados Unidos con la esperanza de construir un futuro mejor. Su primer trabajo fue limpiar pisos, un inicio humilde que se convirtió en el punto de partida de una trayectoria marcada por disciplina y determinación.

Cada obstáculo se transformó en aprendizaje. Aragón entendió que el éxito no depende del origen, sino de la decisión de persistir. Con esa convicción, fundó Ella Academy , una plataforma de formación digital que hoy se ha consolidado como referente para miles de mujeres emprendedoras.

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Una academia que transforma vidas

Bajo su liderazgo como CEO, Ella Academy ha superado el medio millón de dólares en facturación, pero más allá de las cifras, su impacto se mide en historias de mujeres que descubrieron su potencial y lograron independencia económica.

En su página oficial, la academia ofrece programas de capacitación en marketing digital, ventas en línea y desarrollo de marca personal. La propuesta es clara: brindar herramientas prácticas para que las mujeres construyan negocios sostenibles y se conviertan en protagonistas de su propio destino.

Más que números, un propósito

Para Aragón, el verdadero logro no está en los balances financieros, sino en la transformación personal de quienes se atreven a dar el paso. “El conocimiento, la disciplina y la confianza pueden cambiar el destino de cualquier persona”, sostiene como principio rector de su trabajo.

Hoy, su nombre es sinónimo de inspiración. Empresaria, mentora y líder comunitaria, ha demostrado que los sueños pueden hacerse realidad cuando se enfrentan con valentía y propósito.

El legado de una inmigrante

La historia de Leydis Aragón no busca impresionar, sino inspirar. Es la prueba de que el éxito pertenece a quienes deciden avanzar incluso cuando el camino parece imposible. Su legado es claro: demostrar que la perseverancia y la fe en los propios sueños pueden abrir puertas que parecían cerradas.

FUENTE: Con información de Ella Academy – Página oficial