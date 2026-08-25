martes 25  de  agosto 2026
OBITUARIO

Dolly Parton, legendaria estrella de música country, muere a los 80 años

Su fallecimiento se produce tres días después de que asegurase en una entrevista con People que seguía trabajando, pese a lidiar con problemas de salud

La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.

La cantante estadounidense Dolly Parton actúa en el escenario durante la 61ª edición de los Premios Grammy el 10 de febrero de 2019 en Los Ángeles.

AFP / Robyn Beck

LOS ÁNGELES.- La cantante y compositora estadounidense Dolly Parton, una de las figuras más importantes de la música country y autora de éxitos como Jolene y I Will Always Love You, murió este martes a los 80 años, informó su sobrino Bryan Seaver en Instagram.

"Una vida brillante como un diamante que resplandeció para que el mundo la viera, Dolly siempre será una inspiración no solo por su música atemporal y su prolífica obra como compositora, sino también por su ingenio, calidez y bondad que nos hicieron sentir a todos como en familia", dijo Seaver en un comunicado oficial en el que habla en nombre de la familia.

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Su fallecimiento se produce tres días después de que asegurase en una entrevista con People que seguía trabajando, pese a estar lidiando con algunos problemas de salud y que le quedaban muchas cosas por hacer.

La artista anunció que padecía de problemas de salud en otoño del pasado año, meses después de cancelar una serie de conciertos previstos para diciembre en el Caesars Palace de Las Vegas.

Los problemas de salud también le impidieron participar en la ceremonia de entrega de los Premios de los Gobernadores de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Figura legendaria

Dolly Parton está considerada una de las cantantes de country más relevantes de la historia. Cuenta con 11 premios Grammy y además de sus incursiones en el cine, es también filántropa y empresaria.

Nacida el 16 de enero de 1946, su popularidad emergió en la década de 1970 con presencia en varios programas de televisión en EE.UU., y lanzó alguno de sus éxitos de country más sonados como 'Jolene'.

En la década de 1980 protagonizó películas como '9 to 5' que le valió la nominación al globo de Oro. Fue en esa época cuando consolidó su transición de la música country al pop.

Más allá de su legado musical, la exuberante personalidad de Parton, con sus pelucas rubias y su icónica silueta la convirtieron en símbolo de la cultura pop.

FUENTE: EFE

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