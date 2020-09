Ecuador: Corte mantiene condena contra expresidente Correa

Para Correa, que vive en Bélgica desde mediados de 2017 poco después de dejar el poder, y para muchos de los condenados que huyeron del país la justicia ecuatoriana deberá preparar procesos de extradición para que cumplan las penas dispuestas.

La trama de corrupción fue descubierta por periodistas y desentrañada por la exasesora personal de Correa, Pamela Martínez, quien se convirtió en colaboradora de la fiscalía y aportó datos y detalles precisos del origen y destino del dinero, utilizado para financiar campañas y fiestas del partido entre los años 2012 y 2016.

En una reciente entrevista con The Associated Press, Correa (2007-2017) se mostró seguro de que no será extraditado aduciendo que “han tratado por todos los medios de lograr la extradición, con alerta roja de Interpol. En todos han fracasado porque las acusaciones son tan ridículas que Interpol de oficio creo que desecha las peticiones del sistema de justicia ecuatoriano”.

El expresidente tiene pendientes al menos una veintena de procesos judiciales, la mayoría por supuesta malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. En otros dos ya ha sido juzgado, uno por el secuestro del entonces opositor Fernando Balda y otro por corrupción, en el que fue condenado este mes.